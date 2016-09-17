Hasta mahkûm Sibel Çapraz: Banyomun tam kapısında 2 kamera var, banyo yapamıyorum

Yüksekova’da polisin mahallelere düzenlediği hendek operasyonu sırasında geçen kasım ayında yapılan basın açıklamasında vurulan ve geçirdiği 15 ameliyata rağmen, tedavi sürecinde tutuklanan DBP Hakkâri İl Genel Meclisi üyesi Sibel Çapraz’ın (35) tutuklu bulunduğu İzmir Menemen R tipi cezaevindeki tedavisinin gerekli şekilde yapılamadığı belirtildi. Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen açık görüşte kardeşiyle bir araya gelen Kendi Çapraz, “kardeşinin dahiliye uzmanına görünmek istemesi üzerine saatlerce ring aracında bekletildiği ve ardından cezaevi hücresine geri götürüldüğünü” söyledi. Ayrıca Çapraz'ın banyosunun kapısına kamera yerleştirildiği ve bu nedenle banyo yapamadığı ifade edildi.

Öte yandan İzmir Menemen R tipi cezaevi yönetiminin, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 11 Şubat 2011 tarihindeki bir yürüyüşte yaşanan patlamada iki eli bilekten kopan ve patlamayla bağlantılı olarak tutuklanan Engin Aktaş ile Sibel Çapraz’ın bir araya gelmemesi için açık görüşü haremlik selamlık şeklinde yaptırdığı öne sürüldü.

Yüksekova’da polisin mahallelere düzenlediği hendek operasyonu sırasında yapılan basın açıklamasında vurulan ve geçirdiği 15 ameliyata rağmen, tedavi sürecinde tutuklanan DBP Hakkâri İl Genel Meclisi üyesi Sibel Çapraz (35) ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 11 Şubat 2011 tarihindeki bir yürüyüşte yaşanan patlamada iki eli bilekten kopan ve patlamayla bağlantılı olarak tutuklanan Engin Aktaş Kurban Bayramı nedeniyle Menemen R Tipi Cezaevi’nde gerçekleşen açık görüşte aileleri ile bir araya geldi.

Sibel Çapraz’ın ablası Kendi Çapraz, kardeşinin cezaevinde baskı altında olduğunu ve tedavisinin gerekli şekilde yapılamadığını ifade etti. Abla Kendi Çapraz’ın aktarımına göre, bir haftadır vücudunda dirençsizlik hisseden Sibel Çapraz dahiliye uzmanına görünmek istedi. Ancak saatlerce ring aracında bekletildikten sonra cezaevi hücresine geri götürüldü. Çapraz olayı şu şekilde anlattı:

"Beni saatlerce ringde beklettiler, komutan kendi özel işlerini yaptırıyordu. Ring aracında beklerken benim kolostomi torbam patladı. Üstüm rezil oldu. Sedye istediler. Beni sedye ile götürüp kolostomi torbamı değiştirdiler, tekrar getirip hücreme tıktılar. Cezaevinde gecenin bir vakti nefes alamıyordum, gardiyanları çağıracağım çağıramıyorum, zil bozuk, sürüklenerek kapıya doğru gittim çağırdım. Revirdeki doktor geldi, oksijen taktılar. Sonra biraz kendime geldim. Banyomun tam kapısına iki kamera yerleştirmişler, banyo yapamıyorum, girdiğim gibi çıkıyorum.”

Cezaevine haremlik-selamlık uygulaması

İzmir Menemen R tipi cezaevinde Kurban Bayramı nedeniyle açık görüş düzenlendi. Engin Aktaş'ın babası Tahir Aktaş ve ailesinin diğer fertleri ile Sibel Çapraz'ın ablası Kendi Çapraz yakınları ile görüşebilmek için cezaevine gitti. İddiaya göre, cezaevi yönetimi, aynı saatte ve aynı yerde olan açık görüşte Çapraz ve Aktaş’ın birbiri ile görüşmemesi için haremlik selamlık uygulamasına geçmek istedi. Uygulamaya tepki gösteren mahkûmlar ve yakınları ile cezaevi gardiyanların arasında tartışma ve arbede yaşandı.

Engin Aktaş'ın babası Tahir Aktaş’ın avukat odasında görüştürülmek istendiğini ifade eden Kendi Çapraz şöyle konuştu:

“Bu gün Engin’le Sibel in açık görüşü aynı saatteydi. Engin Aktaş'ın babası ile biz işlem yapıp içeri girince gardiyanlar Engin'in babasını avukatların görüşme odasında görüştürmek istedi. Avukat odasının açık görüşe uygun olmadığı ve arada masa olduğu için aile ile temas kurulmasına uygun olmaması üzerine Engin ve babası itiraz etti. Engin ve Sibel buna karşı çıktılar. Yalnız iki siyasi tutsak olduklarını belirtiler bunun için açık görüş salonunda görüşmek istediğini belirttiler. Engin'in iki aydır ailesiyle görüştürülmemişti. "Birbirimizden uzak otururuz, yeter ki Erginle babası açık görüş salonunda görüşsünler" dedik. Gözümüzün önünde gardiyanlar tepki gösterdiler. Engin ve Sibel'in üzerinde kapıyı kapattılar. Erkek ve kadın bir arada görüşemez gerekçesini öne sürdüler. En son önce ben ve Sibel görüştük. Engin ile babası bizden sonra görüştüler. Konu erkek- kadın olunca Sibel erkek gardiyanları "O zaman sizde erkeksiniz görüş salonunda kalamazsınız” diyerek dışarı çıkardı. Görüş salonunda sadece kadın gardiyanlar durdu.

Sibel Çapraz’ın ablası ile görüşmesinden sonra Engin Aktaş ve babası Tahir Aktaş’ın adli mahkûmlarla bir arada görüştürülmesi üzerine Engin Aktaş cezaevi yönetimine "Beni tecavüzcü hırsızlarla bir arada görüştürüyorsun ama yoldaşım Sibel Çapraz ve ailesi ile aynı yerde görüştürmüyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.