“Hasta hakları birimi, hasta ile sağlık çalışanı arasındaki ilişkiyi destekliyor”

LEFKOŞA, (DHA) – HASTANELERDE yer alan ‘hasta hakları’ birimi hakkında bilgi veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu Meltem Kavaz, hasta ve hasta yakınlarının, sağlık hizmeti veren kişilerle olan ilişkilerini desteklediklerini ve hastalara sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda yardımcı olduklarını ifade etti.

Hasta Hakları biriminin görevleri hakkında açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi hasta hakları sorumlusu Meltem Kavaz, birimin hasta ile sağlık çalışanları ilişkisini desteklediğini ve geliştirdiğini söyledi.

Hasta hakları biriminin hastaların sağlık hizmeti sürecine aktif katılım göstererek şartları kolaylaştırdığını belirten Kavaz, “Hasta ile hekim ilişkisinin işbirliği temeline dayandırılması sağlanıyor. Böylelikle daha etkin güvenilir bir model oluşturuluyor. Hasta haklarıyla ilgili başvuru mekanizmaları oluşturarak sağlık hizmeti alımında da iç kontrolü sağlıyor” dedi.

“HASTALAR, İMKANLARINI BİLME HAKKINA SAHİP”

Sağlık hizmeti alan hastalar ve yakınlarının din, dil, ırk, renk, cinsiyet, ulusal köken, engelli olma durumu, cinsiyet eğilimi ve felsefi inanç ayrımı yapılmadan tıbbi bakım ve tedavi alması gerektiğini söyleyen Kavaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Sağlık çalışanları bakım hizmeti verirken hastaların değer, inanç ve kararlarını yargılayıcı, küçümseyici ifadeler kullanmamalı. Hastalar ve yakınları sağlık durumlarıyla ilgili yararlanabilecekleri hizmet ve olanakları, yardım alabilecekleri kişi ve kurumları tanıma ve bilgilendirme hakkına ve ayrıca sağlık kurumu bünyesinde veya dışında tıbbi bakım süreçleri hakkında ikinci bir görüş alma hakkına sahip. Bu kişilerin, bakımlarıyla doğrudan ilgili tüm kişilerin görev ve unvanlarını öğrenmeye olanakları olduğu gibi hekimi seçme hakkı da bulunuyor. Verilen sağlık hizmetinden gerektiği sürece yararlanma, izlem süreci hakkında bilgilendirilme, alınacak kararlara katılma ve anlama hakkına da sahip.”

“HASTA RANDEVUYA YETİŞEMEYECEKSE BİLGİ VERMELİ”

Hasta ve hasta yakınlarının akıllarına gelen tüm soruları sorması gerektiğini söyleyen Meltem Kavaz, hasta yakınlarının tedavi ve izlem sürecinde karşılaştıkları beklenmedik gelişimlerin bildirilmesi gerektiğini ifade eden Kavaz, “Hastanın adı, soyadı, adres veya telefon numarası gibi temel bilgilerin değişmesi durumunda hasta ve yakınlarının sağlık kurumunu bilgilendirmesi gerekiyor. Bu kişiler randevu zamanına bağlı kalmalı ve aynı zamanda bunun mümkün olmadığı durumlarda hastaneyi önceden uyarmalı. Böylece gecikmeleri önleyip diğer hastaların muayene önceliğini sağlayarak sağlık kurumuna yardım etmiş olacaklardır. Alınan sağlık hizmetinin mali sorumluluğu hasta ve yakınlarına aittir. Hastalar acil durumlar dışında kimlik belgelerini sağlık kurumuna ibraz etmekle sorumlu” dedi.

“ŞİKAYETLER AYRI AYRI ELE ALINIYOR”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi hasta hakları biriminin de hasta memnuniyeti doğrultusunda hareket ettiğini, hastaların ayakta veya yatarak hizmet alımı süresince karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olabilmek için çaba gösterildiğini belirten Kavaz, “Hastanemizde hasta ve hasta yakınları şikayet ve görüşlerini yüz yüze, telefon ile ya da yazılı veya sözlü olarak iletebiliyor. Hastanemizde hastaların karşı karşıya kaldıkları sorunların detaylarını anlamak, çözmek ve tekrarlanmasını önlemek hedefinde hareket ediliyor. Hastane bünyesinde kurulmuş olan farklı birimlerin sorumluluklarının bir araya gelerek oluşturduğu şikayet değerlendirme komitesinde tüm şikayetler ayrı ayrı ele alınıyor. Alınan kararlar ve çözüm süreçleri hasta ve hasta yakınları ile paylaşılıyor” dedi.