Hasta hakları bilinci artıyor!

Hastalar giderek haklarının bilincine daha iyi varıyor. Ancak bazen mantıksız şikâyetler de oluyor. Bir örnek: "Kulak burun boğaz doktoruna gittim. Ciğerimi dinlemedi. Şikâyetçiyim."



Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hasta Hakları Birimi’ne geçen yıl 704 başvuru yapıldığı bildirildi.

Birim sorumlusu İlknur Okuduci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 104’ü yazılı olmak üzere 704 hasta veya hasta yakınının kendilerine yazılı ve sözlü olarak şikâyet başvurusunda bulunduğunu belirtti. Başvurulardan 600 kadarının yerinde çözüldüğünü, yazılı olarak yapılan 104 başvurudan 26’sının ise kurulda görüşüldüğünü ifade eden Okuduci, personelin hizmetinden duyulan memnuniyet dolayısıyla 11 teşekkür başvurusu aldıklarını söyledi. Günde 5 binden fazla hastaya bakılan bir hastanede bir yılda 704 şikâyet başvurusunun büyük bir rakam olmadığını ancak önceki yıllara göre artık hastaların haklarını arama konusunda tereddüt etmediğini gözlemlediklerini ifade eden Okuduci, "Hastalar artık büyük ölçüde haklarının bilincinde ve haklarını kullanmaktan geri kalmıyorlar. Ancak haklarını kötüye kullananlar da çıkıyor" dedi.



Doktor çiğerlerimi dinlemedi şikâyeti



Haklı nedenlerden kaynaklanan şikâyetler olduğu gibi mantıksız isteklerle de gelen hasta ve hasta yakınları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kulak burun boğaz doktoruna giden bir hasta ‘doktor neden ciğerlerimi dinlemedi’ diyerek bize doktoru şikâyet etti. Başvuruda bulunanların çoğu, doktorun kendisini başka bir hastaneye sevk etmemesini şikâyet ederken ’kendisi bakmıyor da beni sevk ediyor’ diye yakınan da var. Doktorun kendilerine ne şikâyetin var demesi üzerine ’doktor değil mi neremin ağrıdığını kendisi bilecek’ diyerek doktoru şikâyet edenler var. Teşekkür edenler olduğu gibi söverek gelip söverek gidenler de oluyor. Ön yargılı bazı kişiler arasında ’beni ciddiye alacaksanız şikâyetimi anlatayım’ diyenler çıkıyor."

Okuduci, başvuruda bulunanlar arasında özellikle il dışından gelip çok mağdur olanların da bulunduğunu ve mümkün oldukça kendilerine sıkıntı yaratan konulara çözüm bulmaya çalıştıklarını vurgulayarak, birim çalışanları olarak tek hedeflerinin şikâyetçilerin hastaneden mutlu ayrılmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.



‘Limitin üzerinde hastaya bakılıyor’



Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’ne göre doktorların günlük bakacağı hasta sayısının 20 olduğunu ancak kendi hastanelerinde günlük 70, hatta doktorun kabul etmesi halinde 150’ye kadar hastaya bakıldığını bildiren İlknur Okuduci, "Hastaneye bölge illerinden hasta geliyor. Mardin, Siirt, Batman, Şırnak’tan hastalar geliyor. İl dışından gelen hastaların beklememesi için ayrıcalık tanıyoruz. Hasta hakları birimi olarak hem çalışanlar hem de hasta ve yakınları için empati yaparak şikâyet konularını aşmaya çalışıyoruz" dedi.



Okuduci, geçen yıl hastanede yatan 9 bin 748 hastaya hastaneyle ilgili bilgi verdiklerini ve hasta hakları ile sorumluluklarını içeren broşürler dağıttıklarını söyledi.

Hastane Başhekimi Murat Kanğın ise hasta hakları biriminin sağlıkta dönüşüm programının bir parçası olduğunu ifade ederek, hastaların karşılaştıkları olumsuzluklar için birime başvurmalarını istedi. Kanğın, şikâyetlerin 15 günde bir toplanan hasta hakları kurulunda görüşüldüğünü, burada alınan kararın şikâyet sahibine mutlaka bildirildiğini kaydetti.

