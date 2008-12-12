Hasta anne rahatlıkla bebeğini emzirebilir

Anne rahatsızlığının belirtilerinin fark etmeden zaten bebeğe geçeceğini belirten uzmanlar, "Anne vücudunun hastalığa karşı oluşturduğu antikorlar sütüyle birlikte bebeğe geçer ve bebeğin hastalığa karşı savunmasını sağlarlar. Ancak bazı hastalıkların gerektirdiği tedaviler (radioaktiv, narkotik ilaçlar) emzirme ile uygun düşmezler. Bu hallerde emzirme kesilmelidir." uyarısında bulunuyor.Birçok hasta annenin bebeğini hiçbir sakınca olmadan emzirebileceğini kaydeden Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Özcan Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren annenin de bebeğini emzirmesinde sakınca olmadığının altını çizdi. Aksine bu durumda annenin emzirmesinin hastalık sırasında vücudunda yapılan antikorları bebeğe vermesi açısından koruyucu olduğunu anlatan Özcan, "İshal geçirmekte olan anne de bebeğini emzirebilir, ancak bebeğini emzirmeden önce ellerini özenle yıkaması çok önemlidir. Bebeklerini emzirmeden önce annelerin ellerini yıkaması her zaman uyulması gereken bir davranıştır” dedi.Emzirilmemesi gereken hallere de değinen Dr. Özcan, bunları şöyle sıraladı: "Annenin hastaneye yatacak kadar ağır hasta olması ya da bebek için sakıncalı ilaç alması durumlarında emzirme sakıncalıdır. Tüberküloz tedavisi gören annenin balgamı temizlenmiş ve ev tedavisine geçilmiş ise bebeğini emzirmesinde sakınca yoktur. Bu durumda bebek koruyucu tedaviye alınmalıdır. Hepatit B ya da C enfeksiyonu geçiren anneler bebeklerini emzirebilir. HIV(+) olan annelerin bebeklerini emzirmeleri sakıncalı olabilir."Genelde ilaçların anne sütündeki düzeylerinin emziren annenin plazma düzeyindekinden düşük olduğunu kaydeden Dr. İsmail Özcan, bebek tarafından emilimleri sırasında da sütteki ilacın tümünün kana geçmediğini söyledi. Lityum, kemoterapötik ilaçları, radyoaktif maddeler ve ergotamin türevleri almakta olan annelerin bebeklerini emzirmelerinin sakıncalı olduğuna dikkat çeken Özcan, "Gebelik ve adet dönemi sırasında anneler emzirmeye devam edebilirler. Sezaryen doğum anne sütü vermeye engel değildir. Emziren anneler sigara içmekten kaçınmalıdır. Sigara içen annelerin sütlerinde bebekler için zararlı toksik maddeler yüksek oranda bulunmaktadır. Emzirmekte olan annelerin alkol almamaları, çay-kahve gibi içecekleri aşırı tüketmemeleri önerilmektedir. Bebekler, özellikle hastalandıklarında birçok besini reddederse de anne sütünü kolayca alırlar. Bu nedenle hastalandıklarında bebek annesinden ayrılmamalı ve anneler de emzirmeye teşvik edilmelidirler. Bebeğini emzirmesi mümkün olmayan annelerin de sütlerini sağarak memelerini boşaltmaları emzirmenin devamı açısından önemlidir." diye konuştu.