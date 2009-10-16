Hasretinden işi bıraktı

Tuba Büyüküstün’ün geçen yıl Antakya’da çekilen “Asi” dizisinin setinde tanışıp yakınlaştığı görüntü yönetmeni Sami Saydan’la ilişkisi doludizgin sürüyor.Büyüküstün’le büyük aşk yaşadığı sevgilisi Saydan, kısa ayrılıklara bile dayanamıyor. Saydan, yaz sonunda “Asi” dizisinin yapımcısı Tomris Giritlioğlu’yla Antakya’da çekilecek olan “Kasaba” dizisinde çalışmak için el sıkıştı. Geçen ay da Büyüküstün ve ilk evliliğinden olan oğluyla vedalaşıp Antakya’nın yolunu tuttu.Ancak Saydan, dizi setinin yoğunluğu nedeniyle İstanbul’a çok sık gelememeye başladı. Sevgilisini ve oğlunu çok özleyen Saydan, durumu yapımcı Giritlioğlu’yla paylaştı ve işi bırakmak istediğini belirtti. Saydan’ın isteğini kırmayan Giritlioğlu da, onun yerine “Çemberimde Gül Oya” ve “Babam ve Oğlum” gibi başarılı yapımlara imza atan görüntü yönetmeni Rıdvan Ülgen’i Antakya’ya gönderdi.