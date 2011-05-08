-HASRET BİTTİ MERSİN (A.A) - 08.05.2011 - Bank Asya 1. Lig'de Mersin İdmanyurdu, Boluspor'u 2-0 yenerek, Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Karşılaşmayı, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Mersin Milletvekilleri Kürşad Tüzmen ve Zafer Üskül, CHP Mersin Milletvekilleri İsa Gök ve Vahap Seçer de izledi. Stad: Tevfik Sırrı Gür Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx Mersin İdmanyurdu: Kerem xxx, Erman xxx, Boum xxx, Nurullah xxx, Hasan xxx, Tısdell xxx (Dk. 89 Şehmus xx), Mehmet xxx, Faruk xxx, İlhan xxx, Nduka xxx (Dk. 90 Erdal x), Adem xxx (Dk. 85 Fatih Şen xx) Boluspor: Ferhat Odabaşı x, Erdem x, Özgün x (Dk. 46 Fatih x), Sefa x (Dk. 75 Peev x), Burak x, Yaser x (Dk. 82 Oğuzhan x), Ferhat Kiraz x, Murat x, Cemil x, Ramazan xx, Alp xx Goller: Dk. 44 Adem, Dk. 61 Nduka (Mersin İdmanyurdu) Sarı kartlar: Dk. 27 Sefa, Dk. 44 Özgün, Dk. 88 Alp (Boluspor), Dk. 66 İlhan (Mersin İdmanyurdu) Kırmızı kart: Dk 84. Cemil (Boluspor)