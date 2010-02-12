Hasnkeyf'i suya gömmeye kararlılar

T24- Başbakan R.Tayyip Erdoğan, “Yılda 3.8 milyar kilovat saat elektrik üretimi gerçekleştirilecek olan Ilısu Barajı ve HES Projesi’ne konsorsiyum tarafından ilave ticari kredi temin edilmiş olup, baraj inşaatına 2010’da devam edilecektir” dedi.















Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Yüksek Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada GAP’da sulamanın en hayati yatırım olduğunu kaydetti. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

“Bölgedeki 1.8 milyon hektarlık sulama hedefinin 2013’te 1 milyon hektarlık kısmının tamamlanması planlanıyor. Ilısu Barajı ve HES Projesi’ne konsorsiyum tarafından ilave kredi temin edilmiş olup inşaata 2010’da devam edilecek. Yüklenici firmadan aldığım bilgiye göre de çalışmalar hızla devam ediyor.

"Hasankeyf'i sular altında bırakmayacağız" açıklaması



Geçtiğimiz ay açıklama yapan Kültür Varlıkları Koruma ve Müzeler Genel Müdürü Ökkaş Dağlıoğlu, "Hasankeyf'te su altında kalacak taşınabilir eserleri çıkarıyoruz. Taşınamayacak eserleri de onardıktan sonra ambalajlayıp gelecek nesillere ulaştırmak üzere su altında bırakacağız" açıklamasını yapmıştı.





Avrupa ülkeleri finansal desteklerini geri çekmişti



Geçtiğimiz yıl finansör firmalar, daha önce Türkiye ile imzaladıkları 153 maddelik ve 175 sayfalık mutabakat zabıtlarının yerine getirilmediğini gerekçe göstererek,kredi desteklerini geri çektiklerini açıklamıştı.



Hasankeyf'in yüzde 80'ini sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı'na daha önce kredi desteğini vereceğini açıklayan Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki kredi kuruluşlarının,Türkiye'den istedikleri şartlar arasında, kültürel varlıklar ile ilgili işlerde çalışan işçilerin en az yüzde 50'sinin barajdan etkilinen kişilerden oluşması, su altında kalan köy ve evlerde yaşayanların geçmişlerini unutmaması için fotoğraflar çekilmesi, mülkiyet adaletsizliğinin ortadan kaldırılması ve herkese eşit arazi verilmesi, kıyıdaş ülke olan Irak ve Suriye elçiliklerine bilgi verilmesi yer alıyordu.

