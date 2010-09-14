-HASMINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜREN KİŞİ LİNÇ EDİLDİ SUSURLUK (A.A) - 14.09.2010 - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi köy kahvehanesinde pompalı tüfekle öldürdü. Katil zanlısı, maktulün yakınları ve köylüler tarafından linç edildi. Alınan bilgiye göre, Susurluk'a bağlı Okçugöl köyünde oturan Şerafettin Tekin (58), aralarında yıllar öncesine dayanan husumet bulunan Cemal Esen'i (75) köy kahvesinin bahçesinde otururken pompalı av tüfeğiyle öldürdü. Olayın hemen ardından kahvehanede bulunan Esen'in yakınları ve köylüler, gözleri önünde cinayeti işleyen Tekin'i döverek, linç etti. Esen ve Tekin'in cenazeleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.