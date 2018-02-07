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Spor

Hasketbol Kulübü, Kenya'nın Yala Basketbol Akademisi'ne malzeme yardımında bulundu

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Kayseri'de basketbol alanında faaliyet gösteren Hasketbol Gençlik Spor Kulübü, Kenya'da faaliyet gösteren Yala Basketbol Akademisi'ne spor malzemesi yardımında bulundu

07 Şubat 2018 19:55

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

Kayseri\'de basketbol alanında faaliyet gösteren Hasketbol Gençlik Spor Kulübü, Kenya\'da faaliyet gösteren Yala Basketbol Akademisi\'ne spor malzemesi yardımında bulundu.
Hasketbol Gençlik Spor Kulübü, Kenya\'nın Nairobi Kisumi bölgesinde faaliyet gösteren Yala Basketbol Akademisi\'ne basketbol topu, atlama ipi, huni, antrenman çanağı, ayrım forması, çekme halatı ve formadan oluşan spor malzemeleri gönderdi. Kulüp başkanı Hasan Aksoyak, Afrika\'da bulunan basketbol akademisi yetkililerinin kendilerine sosyal medya üzerinden ulaştıklarını belirterek, \"Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü olarak 2010 yılından bu yana çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kulüp olarak önce iyi insan sonra iyi sporcu sonra iyi basketbolcu yetiştirmeyi amaç ediniyoruz. Sporcularımızla birlikte birçok sosyal ve kültürel aktivite yapmaktayız. Sosyal medya hesabı üzerinden bizlere ulaşan ve kısıtlı imkanlarla zor şartlarda çalışmalarına devam eden Yala Basketbol Akademisi\'ne imkanlarımız el verdikçe kulüp olarak destek vermeye çalıştık. Zor şartlarda antrenman yapan basketbol aşığı çocukların basketbolun eşsiz güzelliklerinden faydalanmasına katkıda bulunmaya çalıştık. Onları kardeş kulübümüz olarak görüyoruz. Gönderdiğimiz malzemeler yaklaşık 2 hafta önce Kenya\'ya ulaştı. Onlarda bize teşekkür mesajı gönderdiler. Çocukların heyecanını ve çalışma azmini görmek bizleri çok mutlu etti\" diye konuştu.

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