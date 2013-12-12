Hasip Kaplan'dan hükümete 'kar' isyanı

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı, 50 yıldan buyana Güneydoğu’da yaşamı durma noktasına getirdi. Bölgede çok sayıda karayolunun kapanması sonucu yollarda mahsur kalan insanlara yardım ulaşmaması, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ı isyan ettirdi.

Hasip Kaplan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, dün geceden beri telefonlarının susmadığını, seçim bölgesi olan Cizre-Nusaybin, Cizre-Şırnak, Cizre-İdil, İdil-Midyat, Midyat-Ömerli-Mardin, Mardin-Sultanşeyhmuz-Diyarbakır karayollarının bir metreyi aşan kar yağışı sonucu kapandığını, binlerce vatandaşın yollarda mahsur kaldığını söyledi. Kaplan “Kimi yerde 15, kimi yerde 18 saat boyunca araçların mazotu bitmiş, gidecekleri yer yok, yüzlerce araç şarampole yuvarlanmış. Biraz önce İdil Kaymakamı ile görüştüm. Cizre'yi merak ettim, Şırnak Belediye başkanımızı aradım. Çünkü, Cizre Türkiye'nin en sıcak noktası ve 10 yılda bir kar düşen bir yer. Ancak bu yıl kar düşmüş ve kar nedeniyle, dünyanın en büyük kara ticaret kapısının olduğu Habur yolu dünden beri kapalı, tır kuyruğu oluşmuş. Grayderler, buldozerler şarampole yuvarlanmış, belediye araçları muhsur, benden yardım istiyorlar” dedi.

Binlerce hayvan telef olabilir

İdil ve Midyat ilçelerinin kırsalında yaşayan göçebelerin de çadırlarının çöktüğünü, binlerce hayvanın telef olma ile karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Kaplan, “Gelen telefonlara baktığımızda şehir merkezlerine 1 km yakın yerlerde insanlar, araçlarının içinde mahsur, bekliyorlar” diye konuştu. Mardin-Diyarbakır karayolunda çocuklar ve hastaların ölüm mücadelesi ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Hasip Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye, Ankara ve İstanbul’dan ibaret değil

“Bir kar yağıyor 5 santim, bütün İstanbul, kriz merkezi alarma geçiyor. Ankara alarma geçiyor. Afet Genel Müdürlüğü alarma geçiyor, helikopterler yardıma koşuyor. Yani burada onlarca güvenlik için ayrılan araca, helikoptere, birliğe, askere rağmen insanlar 50 yıldan buyana ilk kez yağan kar nedeniyle yaşam mücadelesi verir duruma düşmüşse bu çok vahimdir. İnsanlar ‘vekilim bu insanlara 50 yıl önce kırmızı kar yağdığında helikopterler gelip, torbalarla gıda atılmıştı, hayvanlar ölmesin diye arpa atılmıştı. 50 yıl ilerleyeceğimize geriledik mi’ diye soruyorlar. Buradan Sayın Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın bulunduğu tören yerine gideceğim. Ödül törenine. AFAT’ın özel kalemi ile konuştum bilgileri yok. Kriz merkezi aramış mı, özel kaleme gelen bilgi yok. Açıkça ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin bütün bölgeleri, her yer, yurttaşlarımızın hepsi, devletin yurttaşlarına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini beklemektedir.”

Telefon ve elektrikler de kesik

Bölgede yaşanan kar felaketi yanında bir de Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Van ve Şanlıurfa'da da sürekli telefon ve elektrik kesintisi olduğunu aktaran Hasip Kaplan, “Bu kesintilerin keyfi yapıldığını” öne sürdü. Kaplan, elektrik kesintisi nedeniyle insanların asansörlerde kaldığını, acil servislerde yurttaşların hayatını kaybettiğini ifade etti. Kaplan “Özelleştirmeye terk edildikten sonra adeta insanlarımıza Çin işkencesi uygulamaya başlayan, Edison'un kemiklerini sızlatırcasına günlerce elektrik kesintisine bırakan, çocukların okul, eğitiminden sağlığına kadar perişan eden bir durum ile karşı karşıyayız. Hükümete şunu bir daha hatırlatmak istiyoruz: İnşallah ağır sonuçları olmadan gereğini yerine getirirler, onları buradan uyarıyorum” dedi.



Yeni bir anayasa istiyoruz



Hasip Kaplan, anayasa değişikliği ile ilgili bir soru üzerine “Bizim beklentimiz, söz verildiği gibi bütün partilerin katılımıyla yeni bir anayasa yapılmasıdır. Darbe anayasası ayıbından, utancından kurtulmaları gerekiyor. Seçim meydanlarında anayasayı değiştireceğim diye nutuk atmak yetmiyor. Gereğini yapmak gerekiyor. Herkes seçime gidiyor. Bu kadar emek ve çalışmadan sonra uzmanların, sivil toplum örgütlerinin ve akademisyenlerin de katılımı ile anayasa yapım sürecinin hızlandırılması, devamının gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.