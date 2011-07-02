Hasip Kaplan: Sizin terörist dediğiniz bizim için kahraman

T24- BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, dün KESK Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada tutuklu vekiller nedeniyle yaşanan yemin krizi için, “Bu sorunu çözemezseniz ve Kürtler ‘bu Ankara meclisi, bizim meclisimiz değildir artık’ duygusuna kapıldığı an, Tayyip Erdoğan iktidarı ve şurekası 6 ay ayakta kalamaz. O zaman halkın başkaldırı hakkı doğar, meşru hakkı doğar” dedi ve ekledi: "Sizin terörist dediğiniz bizim için kahraman, vatanseverdir."

“Bunu bu noktaya getirmeye kimsenin hakkı var mı? Bizim, siyasi partilerin, cumhurbaşkanının, başbakanın hakkı var mı” diye soran Kaplan şöyle konuştu:

“BM’nin 665 sayılı kararı da vardır. Diktatör, hak ve özgürlükleri tanımıyorsa, zulüm ediyorsa, operasyon yapılıyorsa, ezilen hakların başkaldırı hakkı vardır. Oysa biz gelip Meclis’te çözelim diyoruz. Halk bizi bunun için gönderdi. Gelin halkın iradesini tutuklamayın, kelepçelemeyin. Sizin terörist dediğiniz bizim için kahraman, vatanseverdir. Ya irademiz çıkar özgür olur Meclis’e gelir, ya da Meclis’in iradesi yok olur kelepçelenir.”

CHP’ye de çağrıda bulunan Kaplan, “Bunlara imza vermeyin, bunlara günahınızı vermeyin, bunlara kan vermeyin artık” dedi.