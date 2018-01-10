Hasip Kaplan kimdir?

1 Ocak 1954 senesinde dünyaya gelen Hasip Kaplan aslen Şırnaklıdır. Şırnak’ın Harapşeref köyünde dünyaya gelen Kaplan’ın babasının adı Ahmet, annesinin adı Hanif’tir. Siyasetçi ve avukat olan Hasip Kaplan, Kürtçe ve Türkçe konuşmasının yanı sıra, orta düzeyde Arapça ve Fransızca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni mezunu olan Kaplan uluslararası hukuk uzmanı olarak çalışmıştır. Türkiye Barolar Birliği Delegeliği yapmıştır. İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nde Uluslararası Hukuk dersleri vermiştir. Avrupa Hukukçular Birliği'nin Türkiye Üyesi olmuştur. Hukuk dergisi, Esmer dergisi ve Gündem gazetesi yazarı olup, yurtiçi ve yurtdışında bir dizi konferansa katılmış ve dört kitap yayınlamıştır.

Bin Umut Adayları olarak 22 Temmuz 2007 genel seçimlerine girerek Şırnak'tan bağımsız milletvekili oldu. Devamında TBMM'de DTP grubunda yer aldı. TBMM 23. Dönem BDP Şırnak Milletvekilli oldu.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde BDP'nin desteklediği Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'ndan Şırnak'ta bağımsız aday olarak gösterilmiş, yaklaşık % 30 oy oranıyla (39,434 oy) 24. Dönem TBMM Şırnak milletvekili olarak seçilmiştir. Ayrıca Hasip Kaplan 5 Temmuz 2011 tarihi itibariyle Barış ve Demokrasi Partisi grup başkanvekili olmuştur.

28 Nisan 2014 tarihi itibariyle diğer BDP'li milletvekilleri ile beraber Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) geçmiş ve TBMM'de 27 kişilik HDP grubunu oluşturmuştur.