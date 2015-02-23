Hasip Kaplan: İktidar boğa gibi saldırıyor

TBMM Genel Kurulu'nda genel kurulun çalışma koşullarının tartışıldığı görüşmelerde HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, iktidarın boğa gibi saldırdığını dile getirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grubu, Genel Kurul’un bugün saat 19.00’a kadar çalışması önerisi verdi. Öneri üzerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sabah 5’e kadar meclisin çalışması insan haklarına aykırı. İnsanın ruh sağlığı bozuluyor. Parlamento çalışmalarına ara verilmeli" dedi.



Söz alan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, AKP, CHP ve MHP’yi eleştirdi. Baluken, CHP ve MHP’nin muhalefet yapamadığını ve Türkiye’de yeni bir muhalefetin parladığını söyledi.



HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan kürsüye çıktı ve Genel Kurul’da yaşanan kavgalara değindi.



Kaplan, "Milletvekilleri çocuklarıyla helalleşerek geliyor. Ya kürsüden saldırılıyor, yada merdivenlerden düşüyor. Buraya öğle namazında girip, sabah namazında çıkıyoruz. İnsanlık haklarına aykırı çalışıyoruz" dedi.

'Lanet olsun milletvekilliği için buna evet diyenlere'

Ardından Kaplan, sinirli bir şekilde "Lanet olsun insan gibi davranmayana. Lanet olsun zulme boyun eğenlere. Lanet olsun bir milletvekilliği adaylığı için buna evet diyenlere" dedi. Eleştirilere değinen AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "AK Parti grubu sabırla yasaya geçilsin diye beklerken, sürükle kışkırtılarak olay çıksın yasaya geçilmesin stratejisi yapılıyor. Biz yasayı müzakere için sabırla bekliyoruz" dedi.