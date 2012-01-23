-Haşimi'den "Mailiki" şartı BAĞDAT (A.A) - 23.01.2012 - Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi, Başbakan Nuri El Mailiki'nin istifa etmesi şartıyla Bağdat'ta yargı önüne çıkabileceğini söyledi. Erbil'de geçici olarak kurulan Haşimi'nin bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Haşimi'nin "Siyasi hasmım (Başbakan Maliki) yargı üzerinde bir sultasının olmadığı herhangi bir yerde ve istenilen zamanda yargı önüne çıkmaya hazırım. Hasmım Bağdat üzerinde ısrar etmesi halinde yargıdan elini çeksin. Bu da mümkün değil. Bu, ancak Başbakanlık görevinden istifa etmesiyle gerçekleşir. Yargıyı baskıdan kurtarmanın tek yolu budur" sözlerine yer verildi. Haşimi, masum olduğunu kanıtlamak için en iyi yolun yargı önüne çıkmak olduğunu belirtti. Yargılanmaktan korkmadığını kaydeden Haşimi, "Yargının özgürlüğünü çalan ve yargıyı siyasi emellerine alet edip Iraklıları taciz eden ve özgürlüklerini ellerinden alanlardan korkuyorum. Hasmım (Maliki), kanuni olan tüm taleplerimi, er ya da geç patlak verecek skandaldan çekindiği için geri çevirdi" ifadesini kullandı. "Benim davam tamamen siyasi bir davadır. Dosyaya kanuni bir süs verilmiş durumda. Parlamentodaki siyasi taraflar ve Ulusal İttifak (Mailiki'nin bağlı olduğu ittifak) bunun farkında" diyen Haşimi, Irak halkının ekranlarda izlediği ile politikacıların kapalı kapılar ardında ele aldıklarının tamamen birbirinden farklı olduğunu savundu. Irak Yüksek Yargı Konseyi, El Haşimi'nin tutuklanan bazı korumalarının verdikleri ifadelerde şiddet eylemlerini El Haşimi'nin direktifleri doğrultusunda yaptıklarını dile getirmesinden sonra 19 Aralık'ta El Haşimi ve beraberindeki 14 kişi hakkında Anayasanın terörle ilgili 4. maddesi uyarınca tutuklama kararı vermişti. Haşimi, avukatları aracılığıyla 5 Aralık'ta Yüksek Yargı Konseyine yaptığı müracaatta, davanın Bağdat dışına, özellikle Kerkük şehrine taşınmasını ve yanında çalışıp da tutuklanan şahısların Adalet Bakanlığına bağlı tutukevlerine sevk edilmesini talep etmişti. Irak Yüksek Yargı Konseyi sözcüsü Hakim Abdülsettar Bayrakdar, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Haşimi'nin davanın Kerkük'e taşınması için Temyiz Mahkemesine yaptığı başvurunun Mahkemeye bağlı, 19 uzman hakimden oluşan Genel Heyet tarafından ele alındığını, davanın Kerkük'e taşınmamasına ve Bağdat'ta görülmesine karar verildiğini belirtmişti.