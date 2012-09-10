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Haşimi: İdam benim için şereftir

Tarık El Haşimi, mahkemenin hakkında verdiği kararla ilgili Ankara'da açıklama yaptı

10 Eylül 2012 14:32

Türkiye'ye sığınan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimi, hakkında verilen idam kararını değerlendirdi.
 
‘Irak’taki terör saldırılarını finanse etmek’ iddiasıyla yargılanarak idam cezasına çarptırılan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi, mahkemenin hakkında verdiği kararla ilgili Ankara'da açıklama yaptı.

Irak mahkemesinin kendisi hakkında verdiği idam kararının 'bir şeref' olduğunu dile getiren Haşimi, "Bu benim açımdan beraat kararıdır. Haksız bir karardır ve değersizdir. Ben suçsuzum, tüm suçlamalar haksız yere bana yöneltilmiştir. Tarafsız bir mahkeme önünde yargılanmaya hazırım. Maliki'nin (Irak Başbakanı) etkisi altındaki bir mahkemede yargılanmak istemiyorum" diye konuştu.

Haksız olarak nitelediği kararın hiçbir şekilde ülkesine hizmetini engellemeyeceğini vurgulayan Haşimi, "Seçmenin desteğiyle, Irak halkının desteğiyle o makama geldim, Maliki'nin desteğiyle değil."


'Kan dökmeyin'


Kendisine bağlı olanları silahlı mücadeleden uzak durmaları konusunda uyaran Maliki, şöyle seslendi: "Kan dökmeyin, kesinlikle silaha sarılmayın. Sizin direnişinizle sizin desteğinizle bu hükümet gidecektir."

100 binlerce insanın Maliki'nin hapishanelerinde haksız bir şekilde yattığını dile getiren Haşimi, uluslararası topluma çağrıda bulunurak Irak'taki katliamın durdurulmasını istedi: BM ve uluslararası toplum Irak'taki idam kararlarına karşı çıkmalı ve idamların durması için çaba harcanmalıdır.

Irak'taki terör saldırılarını finanse etmek iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarılan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimi, Türkiye'ye sığınmıştı. Kendisine oturma izni verildikten sonra gıyabında başlayan yargılama dün sona erdi ve idam cezasına çarptırıldı.

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