-Haşimi Bodrum'u gezdi BODRUM (A.A) - 08.11.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi, kent merkezini gezdi. İstanbul'dan uçakla 5 Kasım'da Milas-Bodrum Havaalanı'na gelen Haşimi, beraberindekilerle kent merkezini ziyaret etti. Güvenlik önlemleri altında otomobille Hilmi Uran Meydanı'na gelen konuk Cumhurbaşkanı Yardımcısı, buradan yürüyerek Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir dondurmacıya gitti. Burada yaklaşık 45 dakika kalan Haşimi, çıkışta yine yürüyerek Hilmi Meydanı'na geldi ve otomobiline bindi. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi, otomobiline bindikten sonra güvenlik önlemleri altında kaldığı otele döndü.