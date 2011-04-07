Haşim Kılıç'a yumurta atan 2 öğrenciye 7 bin 80'er lira ceza

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Öğrenciler Kılıç'a yumurtayı böyle atmıştı - VİDEO

Eskişehir’de geçen yıl düzenlenen sempozyumda Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’a yumurta ve çakmak atmak suretiyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği iddia edilen 2 öğrenci, 7 bin 80’er lira para cezasına çarptırıldı. Hakim, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verdi.Eskişehir 1. Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Tevfik Caner Ertay (20) ve Yakup Çetinkaya (22) ile avukatları Pınar Çelik Arpacı hazır bulundu. Duruşmada, tanık Aynur Turan dinlendi.Haklarındaki suçlamaları reddeden sanık öğrenciler, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini kaydetti.Hakim Erol Özdemir, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan yargılanan sanıkların 5 yıl içinde idari bir suç işlemeleri durumunda 7 bin 80’er lira para cezasına çarptırılmalarına karar verdi.