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Haşim Kılıç: Barış ortamını sağlamalıyız

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç, "Barış ortamını sağlamadığımız sürece hiçbir soruna çözüm bulamayız. Onun için demokrasinin müzakere kültürünü kullanmalıyız" dedi

30 Mart 2013 00:32

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Manisa Barosu tarafından Kültür Merkezi Lale Salon'da düzenlenen ''Anayasa'da Haklar'' konulu konferansta yaptığı sunumda, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin geçmişteki yanlışların bir daha yaşanmaması için ayrıntılı bir anayasa yerine ''çerçeve anayasa'' olarak adlandırılan tarzda bir metin ortaya konulması gerektiğini söyledi.

Her sorun çıktığında anayasa değiştirmekten artık toplumun bitap düştüğünü beliten Kılıç, ''Yama dikiş tutmuyor, ya bunu adam gibi yapacağız, gelecek nesillere, çocuklarımıza iyi bir anayasa teslim edeceğiz ya da bu kavga devam edip gidecek'' diye konuştu.

Kılıç, şunları söyledi: ''Her sorunumuzu milletin sorunu haline getirdik. Hatırlayın sınırlarda mayın temizleme konusu rejim sorunu haline geldi. Bıktık bu rejim sorunlarından, yeter artık. Bu toplum artık çevre, sağlığa benzer reel sorunlarıyla baş başa kalmak istiyor. Her kış 'ya şeriat geldi ya komünizm geldi ya bölündük ya parçalandık...' Bu korkularla bugüne kadar geldik. Bu ülke bu tür korkularla yok edilemeyecek kadar sağlam temeller üzerine kurulmuştur.''

Kılıç, kavga ve kin kültürü ile bir yere gitmenin mümkün olmadığını, sevgi ve güven iklimin tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.  Sevgi ve güven ikliminin doğduğu noktada barışın geleceğini dile getiren Kılıç, ''Bir tarafta kavga devam edecek, kan akacak, burada oturup masada anayasa yapacağız, böyle bir şey olmaz. Bu barış ortamını sağlamadığımız sürece hiçbir soruna çözüm bulamayız. Onun için demokrasinin müzakere kültürünü kullanmamız gerekiyor'' dedi.

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