Haseke'deki çatışmalar sürüyor



ABD güçlerinin uyarısına rağmen Suriye hava kuvvetlerine bağlı uçakların perşembe günü YPG'ye (Halk Savunma Birlikleri) karşı ilk kez savaş uçaklarını kullandığı çatışmalar alevlendi. Rejim uçaklarının Haseke'deki YPG ve Demokratik Suriye Güçleri'nin merkezi üzerindeki uçuşlarını sürdürdüğü bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü’nden yapılan açıklamada uçuşların sabah saatlerine kadar devam ettiği belirtildi.

ABD liderliğindeki koalisyonun IŞİD'e karşı mücadelede en önemli müttefiki konumundaki YPG Türkiye tarafından terör örgütü olarak görülüyor. Türkiye de son yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaşın sona ermesi için daha 'aktif' rol üsleneceğini duyurdu. Halk Savunma Birlikleri (YPG), ülkenin kuzeyinde ele geçirdiği bölgelerde kendi yönetimini kurarken, Esad rejimi Suriye'de Kürtlerin özerklik ilanına karşı olmasına rağmen şimdiye kadar YPG güçleriyle doğrudan savaşmaktan kaçınmıştı.

Rusya ve İran tarafından desteklenen Esad yönetimi, şimdiye kadar Türkiye, Suudi Arabistan ve ABD tarafından desteklenen, ülkenin batısındaki Sünni Arap güçlere karşı mücadeleye odaklandı. Türkiye'deki PKK ile bağlantıları bulunan YPG ise son dönemde Suriye'nin kuzeyinde nüfusun çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu bölgelerdeki kontrolünü pekiştirmeye öncelik verdi.

Haseke vilayetinin önemli bir bölümü PYD'nin hâkimiyetinde bir bölümüyse Suriye ordusunun elinde bulunuyor.

ABD'den YPG'ye destek

Suriye Ordusu'nun hava bombardımanın ardından ABD Savunma Bakanlığı perşembe günü karadaki koalisyon güçlerinin korunması için Haseke'ye savaş uçakları gönderdiklerini açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, ABD uçaklarının Suriye jetleriyle doğrudan karşı karşıya gelmediklerini ancak ABD Hava Kuvvetlerinin Suriye savaş uçaklarının bu girişimine ilk kez doğrudan tepki verdiğini duyurdu.

Pentagon'dan cuma günü yapılan açıklamada, koalisyon güçlerini korumak için uçakların bölgeye sevk edildiği belirtildi ve "Tehdit altında olmaları durumunda, ABD hava araçlarının yerdeki birlikleri koruyacağını açık bir şekilde belli ettik” denildi.

Ancak ABD'nin uyarısı karşısında Suriye hava kuvvetlerine bağlı jetler Haseke'deki uçuşlarına bu sabaha karşı da devam etti. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, savaş uçaklarının bölgeyi bombalayıp bombalamadığı konusunda kesin bir bilgi vermezken, çarşamba gününden bu yana Haseke'de 10'u çocuk 15'i sivil toplam 41 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Haseke'deki saldırılarla ilgli olarak yabancı gazetecilerle bir araya geldiği görüşmede şu ifadeleri kullanmıştı;

"Yeni bir gelişme. Uzun süreden beri rejim, PYD üzerinde herhangi bir hareketi yoktu. Geçtiğimiz hafta Haseke'yi bombaladılar. Bu, yeni bir durum ve gelişmedir. Çok ilginç. Bu konuda belli ki artık rejim de anladı ki kuzeyde oluşturulmaya çalışılan Kürt yapılanması Suriye'nin tehdidi olmaya başladı. Öyle okuyoruz biz." Yıldırım, Suriye'nin geleceğinde ne Esad'ın ne PKK'nın ne de IŞİD'in olmamasını istediklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürmüştü;

"Bugün ABD de Rusya da biliyor ki uzun vadede Esed'in toparlayıcı olması, birleştirici olması pek mümkün gözükmüyor. Geçiş için oturulur, konuşulur, yani bir suhulet içerisinde bir geçiş sağlanabilir. Biz Suriye'nin geleceğinde PKK da DAEŞ de Esed de olmamalı diye düşünüyoruz, buradaki huzurun tam olarak sağlanması için. Fakat istesek de istemesek de şu anda aktörlerden biri Esed'tir. Diğer etnik gruplar da kendi çapında mücadele etmektedir. PYD unsurları, DAEŞ unsurları, diğer örgütler, rejim yanlıları... Bir şekilde ABD, Rusya, Türkiye, İran, diğerleri de çözüm adına orada varlıklarını sürdürmekteler."