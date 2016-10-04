Haseke'de düğüne intihar saldırısı düzenlendi; 30 ölü, 90 yaralı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde bir düğün salonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişinin hayatını kaybettiği, 90 kişinin yaralandığı bildirildi. Henüz doğrulanamayan haberlere göre, saldırıyı bir kadın intihar eylemcisi düzenledi.

Yaralıların kentteki ve Kamışlı'daki hastanelere kaldırıldığını aktaran kaynaklar, patlamanın ardından kente giriş ve çıkış yapan araçların kontrol edildiğini ifade etti. Tanıklara göre saldırı, kentin kuzeyinde Senabil Düğün Salonu’nda Fatime ailesinin düğününde gerçekleşti.

Sputnik News’da yer alan habere göre, Haseke'nin Salah mahallesinde yapılan bir düğüne saat 21.00 sularında IŞİD tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerindeki ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu öğrenilirken, yaralılar Haseke ve Kamışlı'daki hastanelere kaldırıldı.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, yaralılar için kentte kan anonsu yapıldı.

Haseke Belediye Başkanı: İntihar bombacısı kendini patlattı



Haseke Belediye Başkanı Muhammed Zaalan Ali, intihar saldırısında ilk belirlemelere göre, en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin de yaralandığını söyledi. Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirten Belediye Başkanı, "İntihar bombacısı düğünün resepsiyon salonuna 400 metre mesafede kendisini patlattı" dedi.





Kente giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı

Saldırı sonrası kente giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, asayiş güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Arap, Kürt ve Hristiyanların yoğun yaşadığı Haseke kentinin bir bölümü PYD’nin, bir bölümü de Suriye ordusunun elinde bulunuyor. YPG ve Suriye ordusu geçtiğimiz yılın Mayıs ayında IŞİD’i kentten tamamıyla çıkartmıştı.

