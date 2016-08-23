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Dünya

Haseke'de ateşkes ilan edildi

Haseke’de YPG/YPJ/Asayiş/HPC güçleri ile Suriye rejim güçleri arasında 1 haftadır çatışmalar yaşanıyordu

23 Ağustos 2016 17:52

Heseke’de kanaat önderleri, aşiret liderleri ve bazı ülkelerinin devreye girmesiyle ateşkes ilan edildi.

Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) haberine göre, kanaat önderleri (rûsipîler) ve bölgedeki aşiret liderleri ile bazı ülkeler çatışmaların son bulması için devreye girdi.

Bu girişimlerin sonuç vermesi ardından dün gece saat 02.00’da Heseke’de taraflar arasında ateşkes ilan edildi.

Haberde, rejim güçlerinin kenti terk etmesi ve kentin güvenliğinin Rojava Asayiş güçleri tarafından sağlaması temel şart olarak ateşkes kabul edildi.

ANHA’nın haberine göre, Haseke’de YPG/YPJ/Asayiş/HPC güçleri ile Suriye rejim güçleri, İran askerleri ve Hizbullah arasında 7 gün boyunca devam çatışmalar sonucunda YPG/YPJ/Asayiş/HPC güçleri birçok stratejik noktayı ele geçirdi.

7 günlük çatışmalar boyunca Xabur suyunun güney yakası YPG kontrolüne geçtiği belirtildi.

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