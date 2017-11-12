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Dünya

Haşdi Şabi: Kürtlerin Kerkük'e dönüşü İbadi'ye bağlı

"Kerkük kent merkezinde Haşdi Şabi unsurları kalmadı ancak çevreye yerleşmiş durumdalar"

12 Kasım 2017 20:30

Büyük bölümü Şii milis güçlerinden oluşan Haşdi Şabi Sözcüsü Kerim Nuri, Kürt güçlerinin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere dönüşünün, Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Haydar el İbadi’nin kararına bağlı olduğunu söyledi.

Rûdaw’a konuşan Kerim Nuri, “Kerkük kent merkezinde Haşdi Şabi unsurları kalmadı ancak çevreye yerleşmiş durumdalar. Haşdi Şabi adına Kerkük’te olduğunu söyleyen varsa da Haşdi Şabi mensubu değildir” dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Kürt güçlerinin Kerkük ve diğer bölgelere dönüşünün İbadi’nin kararına bağlı olduğunu söyleyen Kerim Nuri, “Son sözü yetkililer söyler, Haşdi Şabi de kararlara bağlı kalır” ifadesini kullandı.

16 Ekim'de Haşdi Şabi ve Iraklı güçlerin Kerkük ile diğer bölgelere girmesiyle çekilen Peşmerge ve asayiş güçleri, halen dönmüş değil.

 

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