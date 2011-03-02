'Hasdal’daki koşu bandı tüm askeri cezaevlerine konulsun'

HÜLYA KARABAĞLI T24/ ANKARA

TBMM İnsan Hakları Askeri Cezaevlerini İnceleme Alt Komisyonu, Ankara-Mamak, Eskişehir Hasdal ve Ege 1. Sınıf Askeri Cezaevleriyle ilgili genel inceleme raporu hazırladı. Raporda Hasdal Cezaevi'ndeki uygulamaların tüm askeri cezaevlerini kapsaması istenildi.







HASDAL’IN SPOR ALETLERİ

Raporda, Ergenekon ve Balyoz davaları kapsamında general rutbesinde emekli ve muvazzaf subayların da kaldığı Hasdal Cezaevi’nde daha önce komisyon tarafından yapılan incelemede koşu bandı, bisiklet, kürek çekme aletleri, buzdolabı, klima, vantilatör ve su soğutma sebili tespitlerine yer verildi.

ASKERİ CEZAEVİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

Alt Komisyon, bu olumlu tespitin diğer cezaevlerine yaygınlaştırılması için Askeri Cezaevi Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldığına dikkat çekti. Raporda, yönetmelik çıktıktan sonra Ege Ordusu Komutanlığı 1. Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevinde bu değişikliklerin hayata geçirilmediği belirtilerek şöyle dendi:

HASDAL YÖNETMELİĞİ OLMASIN

“Kamuoyunda Yönetmelik değişikliğinin sadece Hasdal’a yönelik olarak yapıldığı imaj ve izlenimine yer açabilecek değerlendirmelere sebebiyet verecek uygulamalardan kaçınılmalı, yapılan değişiklik ve işlemler tüm askeri ceza infaz kurumlarını kapsayacak şekilde uygulamaya sokulmalıdır”

Alt Komisyon raporunun diğer tespitleri ise şöyle:

ESKİŞEHİR ESAS DURUŞTA: Eskişehir Cezaevi’ndeki personelin tutum ve davranışları, ıslah odaklı olmaktan çok disiplin temeline oturtulmuş olduğu kanaati doğmuştur. Koğuş penceresinin açılması ile tüm tutuklu ve hükümlülerin esas duruşa geçerek beklemeleri, koridorlarda başları öne eğik ve elleri vücuduna yapışık vaziyette sağa sola bakmadan sadece önlerine bakarak yürümek mecburiyetinde olmaları, yatakhaneye gündüz girememeleri, gece nöbet tutmaları gazinoda otururken bacaklarını uzatmalarının yasaklanması bunun göstergesidir.

ERLER DE SİVİL GİYİNSİN: Tutuklu ve hükümlü subay ve astsubaylara askeri disiplini ihlal etmeyecek nitelikte olmak şartıyla kendi sivil kıyafetlerini giyme imkanı, erlere de verilmelidir.

ERLERDEN GARDİYAN OLMAZ: Askeri cezaevlerinde infaz koruma görevinin uzman memurlar yerine er ve erbaşların yaptığı belirlenmiştir. Er ve erbaşlar insan hakları ve insan psikoloji konusunda eğitimli olmadıkları için bu görevi, sınavla alınan profesyonel memurlar yapmalıdır.

İNTİHAR ÖNLEMİ ALINSIN: Cezaevlerini çevreleyen duvarların kenarlarında bulunan dikenli teller ve demirlerin hükümlü ve tutukluların kendilerine zarar verebilecekleri kadar yakın olduğu görülmüş ve bu durum ilgililere bildirilmiştir. Tutuklu ve hükümlülerin içinde bulundukları durum itibariyle kendilerine zarar verebilme ihtimallerinin her zaman bulunduğu, hatta zaman zaman intihar olaylarının görüldüğü bilinmektedir. Bu tür olumsuz eylemlere sebebiyet vermemek adına infaz kurumlarının fiziki yapıları ile ilgili düzenlemeler yapılmalı.





CHP’DEN MUHALEFET ŞERHİ

Alt Komisyonun CHP’li Üyesi Malik Ecder Özdemir,kullanılan üslup ve içerik açısından karşı çıktığı rapora muhalefet şerhi koydu.Hasdal’la ilgili bölümlere dikkat çeken Özdemir, “ Sanki Hasdal’daki spor aletleri ve buzdolabı gibi bir çok şeyi övüyormuş gibi görünüp aslında ayrımcılık yapıldığı söylenmek isteniyor. Yani,‘paşalar gibi yatıyorlar’ demek isteniyor. Bu özellikle seçilmiş bir içerik” dedi.