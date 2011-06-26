Hasdal'daki generaller günlerini nasıl geçiriyor?

T24 - Genelkurmay Karargahı’nda 28 general görev yaparken, Balyoz’dan tutuklanan Tümamiral Şişlioğlu ile beraber, Hasdal’daki paşa sayısı 34 oldu. Askeri görevlerinden uzak kalan general ve amiraller günlerini savunma hazırlamak dışında spor yaparak ve kitap okuyarak geçiriyor. Tamamı İngilizce bilen paşaların son meşgalesi ise İtalyanca dersleri oldu.







Vatan gazetesinin haberine göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mücahit Şişlioğlu’nun da tutuklanması ile berber, Hasdal Askeri Cezaevi’ndeki generallerin sayısı 34 oldu. Genelkurmay Karargahı’nda bile 28 generalin görev yaptığı dikkate alındığında Hasdal’daki paşaların önemi ortaya çıkıyor. Peki “Hasdal Karargahı”nda günler nasıl geçiyor. General ve amiraller ne yiyor, ne içiyor günlerini nasıl geçiriyor. Avukatları paşaların Hasdal günlerini anlattı:



İtalyanca derslere başladılar

Hasdal’da yatan dört general Tuğgeneral Hakan Akkoç, Tuğgeneral İhsan Balabanlı, Tümgeneral Bekir Memiş, Tümgeneral Halil Helvacıoğlu ile 9 albayın avukatı Ramazan Bulut, generallerin cezaevinde geçen günlerini anlattı: “Cezaevi şu anda iki bina halinde. İdari bir binayı da cezaevine kattılar. 7 ve 11 kişilik odalar var. Generaller çoğunlukla beraber kalıyor. Odalarında televizyon bulunuyor. Ortak alanlarda da televizyon var. Genellikle haber kanallarını izliyorlar. Diğer yandan İngilizceyi zaten bildikleri için İtalyanca gibi ikinci bir dil öğrenmeye çalışıyorlar. Sabahları spor yapıp, günün belli zamanlarında kitap okuyorlar. Bunların dışında Balyoz iddianamesini okuyorlar. Adalet Bakanlığı’nın izni ile bilgisayarlarında savunmalarını yazıyorlar.”



Futbol maçı yapıyorlar

Tümamiral Semih Çetin’in avukatı Şule Nazlıoğlu Erol ise şunları söylüyor: “Generaller hep birlite yemek olarak erlerin karavanasından yiyor. Karavanada sıklıkla kuru fasülye, mercimek çorbası, nohut yemeği ve bulgur pilavı çıkıyor. Aileler açık görüş gününde kek ve benzeri yiyecekler getirebiliyor. Çarşamba günleri aileleri ile açık görüşte buluşabilen tutuklular, haftanın yedi günü de akşam saatleri dahil avukatları ile görüşebiliyor. Tutuklular ayrıca cezaevinin açık alanında sık sık yürüyüş yapıp, futbol oynuyor.”



‘Hakimlere söyleyin, yeter’

Cuma günü tutuklanan Korcan Pülatsü’nun avukatı Ali Fahir Korcan, müvekkilinin 8 kişilik koğuşta 4 kişiyle birlikte kaldığını belirterek şunları anlattı: “Ziyaretine pazartesi gittim. 8 kişilik koğuşta şu an, 5 kişi kalıyorlar ve bu sayı her geçen gün artıyor. Hatta bu konuyla ilgili “Hakimlere söyleyin artık göndermesinler kimseyi, yer kalmadı cezaevinde” diye espri yaptı. Hakikaten kapasite doldu artık. Hatta eskiden tek katlı bir yapı vardı tutuklular için. Şimdi kapasitesi dolduğu için başka bir yapıyı da dönüştürmüşler. Orada da tutuklular kalıyor. Daha dün 4 kişi tutuklandı. Cezaevi çok sıkıştı. Yakında yer kalmayacak.”



Kitap okuyup yürüyüş yapıyorlar

Albay Ali Türkşen, Kurmay Albay Muharrem Nuri Alacalı ve Kurmay Albay Dora Sunguay’ın avukatı İbrahim Şahinkaya, cezaevinde kalan müvekkillerinin içeride vakitlerini bol bol kitap okuyarak değerlendirdiklerini söyledi. Müvekkilleriyle görüşme odalarının yanında bir basketbol sahası olduğunu ve görüşmeye gittiği zamanlarda orada basketbol oynandığını gördüğünü anlatan Avuakat Şahinkaya, “Bol bol yürüyüş yapıyorlar. İçeride bazı jimnastik aletleri var, bisiklet gibi. Onları kullandıklarını söylediler. Ağırlık kaldırma çalışmaları yapıyorlar. Bunun dışında televizyon izlediklerini ve kendi aralarında sohbet ettiklerini biliyorum” dedi.



‘Şişlioğlu hükümetle son derece uyumlu çalışıyordu’

Balyoz soruşturması kapsamında tutuklanan Tümamiral Şişlioğlu’nun avukatı Kemal Nevzat Güleşen, Şişlioğlu’nun hükümet ile son derece uyumlu çalıştığını iddia etti. Şişlioğlu’nun, 2004 yılında KKTC ile ilgili hazırlanan Annan Planı’na, dönemin Dışişleri Bakanı olan şimdiki Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan ile beraber çalıştığını hatırlatan Güleşen şunları söyledi: “Askerlerin büyük bir kısmı bu plana olumlu bakmıyordu. Ancak o dönem Kıbrıs ve Yunanistan Daire Başkanı olan Şişlioğlu hükümet ile son derece uyumlu bir şekilde çalıştı. Şişlioğlu Annan Planı’nın İsviçre’de yapılan görüşmelerde Erdoğan ve Gül ile beraber temaslarda bulundu. Sonuçta Türkiye Annan Planı’nı kabul etti. Mücahit beyin çok büyük emekleri oldu bu süreçte. Kendisine atfen hükümeti devirmekten bahsediliyor. Cumhurbaşkanı Gül’ü ve Başbakan Erdoğan’ı tanık olarak çağıracağız. Diyeceğiz ki ‘Bu kişiyle siz çalıştınız. Hükümeti devirmeye yönelik bir aktivitesi olabileceğine sizin kanaat getirmeniz mümkün mü?’”



En kıdemlileri Orgeneral Balanlı

Bir Or, 7 Kor, 13 Tüm ve 13 Tuğgeneral ve amiral Hasdal Askeri Cezaevi’nde yatıyor. Hasdal Askeri Cezaevi’nde tutuklu bulunan generaller arasında en kıdemli olanı soruşturma kapsamında 31 Mayıs’ta tutuklanan Harp Akedemileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı. GATA’da tedavi gören Balanlı, tedavisinin ardından cezaevine dönecek. İşte “Hasdal Karargahı” generalleri:



- Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı

- 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Korkut Özarslan

- EDOK Muhabere Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Nejat Bek

- Harp Akademileri Komutan Yardımcısı Korgeneral Yurdaer Olcan

- Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu

- Genelkurmay MEBS Başkanı Koramiral Kadir Sağdıç

- 1 Taktik Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Korcan Polatsü

- Harita Genel Komutan vekili Tümgeneral Gürbüz Kaya

- Hava Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral İsmail Taş

- Jandarma Denetleme Başkanvekili Tümgeneral Halil Helvacıoğlu

- KKK Denetleme Başkanvekili Tümgeneral Erdal Bektaş

- Harp Akademileri Kurmay Başkanı Tümgeneral Ahmet Yavuz

- Gaziemir Ulaştırma Okul Komutanı Tümgeneral İhsan Balabanlı

- 52. Taktik Zırhlı Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Dalay

- 4. Kolordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Nurettin Işık

- İkmal Maliye Okul Komutanı Tümgeneral Fehmi Canan

- Kara Lojistik Yönetim Başkanı Tümgeneral Bekir Memiş

- Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral Ali Semih Çetin

- Deniz Kuvvetleri Lojistik Başkanı Tümamiral Soner Polat

- 4. Mekanize Piyade Eğitim Komutanı Tuğgeneral Kasım Erdem

- Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın

- Genelkurmay ATASE Başkanı Tuğgeneral Gökhan Gökay

- Tokat Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ömer Mimiroğlu

- NATO Savunma Direktör Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Akkoç

- Deniz Personel Başkanı Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu

- Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Ahmet Türkmen

- DKK Plan Prensipler Başkanı Tuğamiral Cem Gürdeniz

- Sahil Güvenlik Kurmay Başkanı Tuğamiral Turgay Erdağ

- İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fatih İlgar

- Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Aziz Çakmak

- Karamürsel Eğitim Merkez Komutanı Tuğamiral Levent Erkek

- Müşterek Doktrin Merkez Komutanı Tuğamiral Levent Görgeç

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Güler

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mücahit Şişlioğlu