-HASAN VANLIOĞLU BRONZ MADALYA KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - İstanbul'da dün başlayan Avrupa Büyükler Bireysel ve Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde, erkekler 73 kiloda Hasan Vanlıoğlu bronz madalya kazandı. Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki şampiyonanın akşam bölümünde final karşılaşmaları yapılıyor. Yarı finalde Portekizli rakibi Joao Pina'ya yenilen Hasan Vanlıoğlu, bronz madalya için, adını finale yazdıran Rus judocu Murat Kodzokov'a çeyrek finalde yenildikten sonra repesaj mücadelesi sonunda bronz madalya şansını yakalayan Avusturyalı Peter Scharinger ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen karşılaşmada, 1-0 gerideyken rakibine 3 ceza puanı aldıran Hasan Vanlıoğlu, karşılaşmayı sayıyla kazandı. Mücadelenin sonunda Vanlıoğlu sevinç gözyaşları dökerken Avusturyalı rakibi büyük üzüntü yaşadı. Türkiye'ye şampiyonadaki ilk madalyasını kazandıran Hasan Vanlıoğlu, ilk maçında Yunan rakibi Roman Moustopoulos'u sayıyla, ikinci turda Rus rakibi Mansur Isaev'i ipponla, çeyrek finalde Çek rakibi Jaromir Jezek'i sayıyla yenerek yarı finale yükselmişti. Vanlıoğlu, yarı final karşılaşmasında Portekizli rakibi Joao Pina'ya yenilmişti.