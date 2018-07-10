Hasankeyf'te Ortaçağ'dan kalma mağaralar butik otel oluyor

Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan Ortaçağ döneminden kalma on mağara butik otele dönüştürülüyor. Proje, Dicle Kalkınma Ajansı, Batman Özel İdaresi ve Hasankeyf Kaymakamlığı’nın desteğiyle 3 milyon liraya mal olacak. Butik otelin işletmesi ise, Üçyol köy sakinleri tarafından yapılacak.

Mağaraların bir bölümünün uzun yıllar ‘ahır’ olarak kullanıldığını belirten köy sakinlerinden Hamza Demirtaş, “100 yıl öncesine kadar bu mağaralarda yaşam vardı. Büyüklerimiz o yaşamı bize hep anlatırlardı. Yıllar sonra ilk kez bu mağaralar hayat bulacak” dedi.

Hasankeyf ilçesinin Üçyol köyündeki mağaraların otele dönüştürülmesi için çalışmalar başlatıldı. 50 kişilik ekiple, 45 derecelik sıcak havada yapılan çalışmaların üç ayda bitirilmesi hedefleniyor. Onarım çalışmasını yürüten firma yetkilisi Nihat Aykut, “Butik oteli tarihi dokuya uygun olarak yapacağız. 90 gün gibi bir sürede temizleme ve restorasyon çalışmalarını bitirmenin çabası içindeyiz. Burası turizmin önemli bir yol güzergâhı olacak” dedi.

‘Doğal Yaşamı Koruma Derneği’den projeye destek

‘Doğal Yaşamı Koruma Derneği’ denetleme üyesi Emin Bulut da Üçyol köyündeki projeyi desteklediklerini belirterek, “Bizim de arzumuz butik otel projesinin bu köyde gerçekleşmesiydi. Geç de olsa bu projenin hayata geçiriliyor olması, bu köye canlılık getirecek” şeklinde konuştu.