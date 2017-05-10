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Medya

Hasankeyf’te gözaltına alınan Fransız gazeteci sınır dışı edilecek

Mathias Depardon'un 2 fotoğraf makinesine el koyuldu

10 Mayıs 2017 00:57

Türkiye’de yaşayan ve National Geographic için Batman’ın Hasankeyf ilçesinde fotoğraf çeken Fransız gazeteci Mathias Depardon gözaltına alındı.

VOA’dan Mahmut Bozarslan’ın haberine göre, Fransız gazeteci Mathias Depardon Pazartesi günü Hasankeyf’e fotoğraf çekmeye gitti.

Polisler, Fransız gazeteci ve tercümanını gözaltına aldı.

Çektiği fotoğrafları ve sosyal medya hesaplarını inceleyen polis, 3 yıl önce paylaştığı dört fotoğraf nedeniyle Depardon hakkında işlem yaptı.

“Örgüt propagandası” iddiasıyla savcılığa çıkarılan Depardon serbest bırakıldı. Ancak Hasankeyf polisi Göç İdaresi’ne haber verdi.

İki fotoğraf makinesi ve kartlarına el konulan Depardon’un sınırdışı edilmesi bekleniyor.

Dünya çapında birçok önemli işe imza atan Depardon, 4 kez uluslararası fotoğraf ödüllleri aldı.

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