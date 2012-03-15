Hasankeyfliler yeni yerleşim alanlarına taşınmak istemiyor

T24 - Batman'ın Ilısu Barajı altında kalacak tarihi Hasankeyf İlçesi ile ilgili Doğa Derneği'nin yaptırtığı ankette, Hasankeyfliler'in, yeni yapılan yerleşim yerine taşınmak istemedikleri sonucu ortaya çıktı

Arif Arslan'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Doğa Derneği üyeleri, yapılacak Ilusu Barajı gölünün altında kalacak Hasankeyf’te Dicle Nehri kıyısında, 14 Mart Dünya Nehirler Günü nedeniyle, ’Söz sırası Hasankeyfliler’de’ sloganıyla eylem yaptı. Dicle kenarında toplanan çevreciler, ’Hasankeyf Taşınmak İstemiyor’ yazılı pankart açtı.

Eylemde, Şubat ayında Hasankeyfliler’le yapılan anketin sonucunu da açıklayan Doğa Derneği Hasankeyf Koordinatörü Derya Ergin, anket sonuçlarına göre ilçe halkının yeni yerleşim yerine taşınmak istemediklerini söyledi. Ergin, şöyle konuştu:

"14 Mart Dünya Nehirler Günü kutlaması için Hasankeyf’te bulunuyoruz. Tüm dünyada nehirlerin önemini göstermek için kutlanıyor bu. Biz Dicle Nehri kenarında, özelikle Ilısu Barajı’nın vereceği zararlara dikkat çekmek için bugün burada kutlamak istedik. Buradayken Hasankeyf’te Şubat ayında yaptığımız anketin sonuçlarını da açıklıyoruz. Hasankeyf’te Şubat ayında yaptığımız anketin sonuçlarını da açıklıyoruz.

Yapılan ankette katılan 170 aile reisinin, buradan taşınmak istenmediği ortaya çıktı. Taşınmak istemeyenler, buraya bağlı olduğunu, mezarları burada olduğunu ve burayı sevdikleri için Hasankeyf’ten taşınmak istemediklerini belirttiler.

Ankette daha önemli sonuçlar da çıktı. Örneğin birçok kişi, baraj yapıldığında nereye gidecekleri konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtti. Ayrıca yüzde 70’i devletin kamulaştıracağı evin bedeliyle, DSİ’nin yaptığı yeni yerleşim evlerinin bedelleri karşılaştırıldığında, yeni yerleşim alanında yapılan konutların çok pahalı olduğunu belirtti. Bu aradaki farkı nasıl ödeyeceklerini konusunda bilgi sahibi olmadığını söylediler."

Ilısu Barajı’nın en fazla 70 yıllık bir ömrü olduğunu belirten Ergin, 70 yıllık bir baraj için muazzam bir kültürel ve ekolojik mirasın yok edilmeye çalışıldığını söyledi. Bununla birlikte dünya vesayeti altında bulunan birçok canlı türünün de baraj nedeniyle yok olacağını söyleyen Ergin, "Bu anket, devletin Ilısu Barajı’ın halkın desteklediği konusundaki fikrini de yalanlamış oldu" dedi.

Doğa Derneği’nin Hasankeyf’te yaptığı ankette, ilçe halkının yüzde 44.3’ü kesinlikle yeni yerleşim alanına taşınmak istemediği görüşünü belirtti. ’Kalmak isterim’ diyenlerin oranı ise yüzde 23.5, ’Kesinlikle gitmek istiyoruz’ diyenlerin oranı da yüzde 4.5 ve ’gitmek isterim’ görüşünü belirtenlerin oranı ise yüzde 16.8 olarak belirtilti.

Hasankeyf’e "Memleketimiz" diyerek buradan taşınmak istemediğini belirten ilçe sakini Nebahat Memişbir, "Biz memleketimizde kalmak istiyoruz. Burası turistik bir yer, güzel bir yer, memleketimiz, kesinlikle göç etmek istemiyoruz" dedi.

Ömer Güzel de "Hasankeyf’in taşınmayacağını manzaraya bakıldığında herkes biliyor. Yeni yerde iş imkanları bulmamız çok zor olacak.

Hasankeyf’in UNESCO koruması altına girmesini istiyoruz. O yüzden biz kendi memleketimizde ve evimizde kalmak istiyoruz, yeni yerleşim alanına taşınmak istemiyoruz" dedi.