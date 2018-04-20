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Kültür-Sanat

Hasankeyf'in tarihi eserlerini Dicle üzerinden taşıyacak menfez tamamlandı

Ferit ASLAN/BATMAN, (DHA)- MARDİN'in Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu köyünde yapımı süren Ilısu Baraj göleti altında kalacak Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde, taşınması planlanan tarihi eserlerin naklinde kullanılacak Dicle Nehri üzerindeki menfezin yap

20 Nisan 2018 15:10

Ferit ASLAN/BATMAN, (DHA)- MARDİN\'in Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu köyünde yapımı süren Ilısu Baraj göleti altında kalacak Batman\'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde, taşınması planlanan tarihi eserlerin naklinde kullanılacak Dicle Nehri üzerindeki menfezin yapım çalışması, tamamlandı. Menfezin üzerinden Er Rızk Camii, Ortakapı, Kızlar Camii ve Süleyman Han Camisi\'nin taşınacak. Eserlerin taşınmasıyla ilgili ihale çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü\'nce ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, Ilısu Baraj Gölü altında kalacak olan tarihi Hasenkyef ilçesindeki taşınması planlanan anıt eserlerin, yeni Hasankeyf yerleşim birimine nakli ile ilgili çalışmalar sürüyor. Hasankeyf ile yeni Hasankeyf yerleşim birimi arasından geçen Dicle Nehri\'nin karşı yakasında kalan eserlerin taşınması için nehir üzerinde yaptırılan menfezin yapımı tamamlandı. DSİ 16\'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan menfezin üzerinden Hasankeyf\'te bulunan Er Rızk Camii, Ortakapı, Kızlar Camii ve Süleyman Han Camii\'nin taşınacağı belirtildi. Eserlerin taşınmasıyla ilgili ihale çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
ZEYNEL BEY TÜRBESİ TAŞINMIŞTI
Hasankeyf\'te ilk olarak Dicle Nehri kenarında bulunan Zeynel Bey Türbesi taşınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü\'nce ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, Hollanda ve Türk olmak üzere 2 firma tarafından 150 tekerden oluşan özel bir platform ile türbe nakledilmişti. Yaklaşık 2 yıl süren nakil çalışmaları için önce türbenin altına 1 metre yüksekliğinde beton zemin dökülmüş, ardından hidrolik krikolarla, betonla birlikte ağırlığı 1100 ton ağırlığındaki türbe, taşıma platformona yüklenerek 2 kilometre uzaklıktaki Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı\'na yerleştirilmişti.

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