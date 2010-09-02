T24- 'Hasankeyf'e Sadakat Yolculuğu' üçüncü kez, Atlas, Doğa Derneği ve sadakat yolcularının katılımıyla gerçekleştirildi. Yolculuk Atlas'ın yayın yönetmeni Özcan Yüksek ve Doğa Derneği başkanı Güven Eken'in rehberliğiyle yapıldı.





27-30 Ağustos tarihleri arasında yapılan yolculuk, üç otobüsle yola çıkan Hasankeyf'e Sadakat yolcularının büyük bir bölümü kurumuş olan Tuz Gölü'ne uğramasıyla başladı. Son Irmak Doğa Orkestrası Tuz Gölü'nün ortasında bir konser verdi. Tuz Gölü'nün ardından Türkiye'deki 305 Önemli Doğa Alanı'ndan biri olan Güney Fırat Vadisi Önemli Doğa Alanı'nda bulunan ve Birecik Barajı ile önemli bir bölümü sular altında kalan Halfeti'ye geçilerek burada konaklanıldı.





Son Irmak Doğa Orkestrası'nın suyun içinde kalmış bir binanın çatısında verdiği "Barajlar Yıkılsın" konserinin ardından Hasankeyf'e hareket edildi.



Hasankeyf'te, kaya düşmesi bahanesiyle Hasankeyf kalesine ve Dicle kıyısındaki çardaklara girişi engelleyen demir kapının önünde verilen konserden sonra geceyi Hasankeyf'te geçiren sadakat yolcuları, Doğa Derneği'nin çıkardığı alternatif turizm rotası ile Hasankeyf'i gezdi.



Yolculuk boyunca sadakat yolcularına geçilen güzergâhlardaki önemli doğa alanları ve alanlar üzerindeki tehditler hakkında bilgi verildi.



