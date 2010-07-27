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HASANBEYLİ'DEKİ ASKERİ ARACA SALDIRI ANKARA (A.A)

27 Temmuz 2010 22:49

-HASANBEYLİ'DEKİ ASKERİ ARACA SALDIRI ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Genelkurmay Başkanlığı, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde bu sabah meydana gelen terörist saldırıda, üç askeri personelin yaralandığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi ile Çolaklı köyü arasında önleyici hizmet devriye görevi yapan personeli taşıyan askeri aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yol kenarına döşenen el yapımı mayın bugün saat 11.45'te patladı.  Patlama sonucu, 1 astsubay ile 2 er yaralandı. Yaralı personel hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandı.

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