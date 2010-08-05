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HASANBEYLİ'DE YARALANAN ASKERLERDEN 2'Sİ TABURCU EDİLDİ OSMANİYE (A.A)

05 Ağustos 2010 17:08

-HASANBEYLİ'DE YARALANAN ASKERLERDEN 2'Sİ TABURCU EDİLDİ OSMANİYE (A.A) - 05.08.2010 - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan erler İlyas Kapıaçmazoğlu ile Özkan Erbil'in tedavilerinin tamamlandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, olayın ardından Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan İlyas Kapıaçmazoğlu ile Özkan Erbil'in taburcu edildikleri belirtildi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan Hasanbeyli Jandarma Karakolu Komutanı Başçavuş Hacı Ömer Beyik ile GATA'ya sevk edilen er Özkan Şen'in ise tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Kızıldere köyü Buğdaycık mevkisi yol ayrımında, 27 Temmuzda, yol kenarına yerleştirilen patlayıcının uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu olay yerinden geçen askeri araçta bulunan Hasanbeyli Jandarma Karakolu Komutanı başçavuş Hacı Ömer Beyik ve jandarma erler Özkan Şen, İlyas Kapıaçmazoğlu ile Özkan Erbil yaralanmıştı.

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