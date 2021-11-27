Hasan Yağal'dan mide bulandıran savunma: Benim torunum, öpmüşümdür!

Türkiye, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle sarsılırken, tutuklanan tek kişi olan Hasan Yağal'ın, Müslüme'nin boynundaki tükürük izi ile kendi DNA'sının örtüşmesi üzerine, "O benim torunum öpmüşümdür" diyerek kendini savunduğu iddia edildi.

Karaman’dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım’da Mersin’in Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi’ne gelen 7 çocuklu Yağal Ailesi’nin 6’ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.



Arama çalışmalarının 10'uncu gününde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, bir komşusu tarafından küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı.



Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakıldı. Küçük kızın babasının babası olan 70 yaşındaki Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; şüpheli ölüme ilişkin sır perdesi aralanmaya çalışılırken, soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Anne Selvi Yağal ifadesinde, kocası askerdeyken kayınpederi, Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal’ın tecavüzüne uğradığını, Müslüme’nin ablasının da onun çocuğu olduğunu iddia etti.



Savcılığın talimatıyla Müslüme’nin ablasının DNA’sı ile dede Hasan Yağal’dan alınan DNA’nın bire bir örtüştüğü anlaşıldı. Savcılıkta ifade veren anne Selvi Yağal’ın "Kocamın haberi yoktu, bizi korkuttu, bir şey diyemedik" diyerek, yaşanılan bu olayı anlattığı kaydedildi.

"Torunumdur, öpmüşümdür"

Hasan Yağal’ın ise hakkındaki suçlamaları reddettiği bildirildi. Müslüme’nin boynundaki tükürük izinin dede Hasan Yağal’a ait olduğu tespit edildi.



Hasan Yağal’ın kendisini, "O benim torunum öpmüşümdür" diyerek kendini savunduğu iddia edildi.

TIKLAYIN | Müslüme'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan dedesi, biyolojik babası çıktı



