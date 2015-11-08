Hasan Şaş'ın "Nasıl gol atacak?" dediği Rize, 90+'da 2 gol birden attı

Futbolun sürprizlerle dolu olduğu ve asla iddialı konuşulmaması gerektiği dün Rize'de bir kez daha görüldü. Çaykur Rizespor, 90+1 ve 90+4'te bulduğu gollerle Galatasaray'ı 4-3 yenerken, Hasan Şaş'ın maç sırasında yaptığı "Bu Rize nasıl gol atacak?" yorumu sosyal medyada büyük yankı yarattı.

Çaykur Rizespor'un, uzatmalarda attığı iki golle Galatasaray'ı 4-3 mağlup etmesi futbol sohbetlerinin birinci konusu oldu.

Rize'deki tarihi maç sırasında NTV Spor canlı yayınında yorumlar yapan Hasan Şaş'ın bazı sözleri sosyal medyada büyük yankı yarattı.

Hasan Şaş'ı sosyal medyanın diline düşüren sözler:

Şaş, karşılaşmada dakikalar 79'u gösterirken, yaptığı yorumda, "Bu Rize nasıl gol atacak diye düşünüyorum. Çünkü ortada bir organize yok, baskı yok, güç yok. Şu 3-2'den nasıl kurtulayım diye bir reaksiyon yok. Sadece güzel güzel oyuncu değişiklikleri var. Kweuke bütün maç boyu 2-3 defa topa dokunabildi" dedi.

Hasan Şaş'ın bu sözlerinden yaklaşık 10 dakika sonra Hasan Şaş'ın, "Nasıl gol atacaklar diye düşünüyorum" dediği Rizespor 4-3 galip geldi.