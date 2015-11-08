T24 LogoT24 Logo
Spor

Hasan Şaş'ın "Nasıl gol atacak?" dediği Rize, 90+'da 2 gol birden attı

Hasan Şaş'ın yorumu, sosyal medyada gündem oldu

08 Kasım 2015 22:19

Futbolun sürprizlerle dolu olduğu ve asla iddialı konuşulmaması gerektiği dün Rize'de bir kez daha görüldü. Çaykur Rizespor, 90+1 ve 90+4'te bulduğu gollerle Galatasaray'ı 4-3 yenerken, Hasan Şaş'ın maç sırasında yaptığı "Bu Rize nasıl gol atacak?" yorumu sosyal medyada büyük yankı yarattı.

Çaykur Rizespor'un, uzatmalarda attığı iki golle Galatasaray'ı 4-3 mağlup etmesi futbol sohbetlerinin birinci konusu oldu.

Rize'deki tarihi maç sırasında NTV Spor canlı yayınında yorumlar yapan Hasan Şaş'ın bazı sözleri sosyal medyada büyük yankı yarattı.

Hasan Şaş'ı sosyal medyanın diline düşüren sözler:

Şaş, karşılaşmada dakikalar 79'u gösterirken, yaptığı yorumda, "Bu Rize nasıl gol atacak diye düşünüyorum. Çünkü ortada bir organize yok, baskı yok, güç yok. Şu 3-2'den nasıl kurtulayım diye bir reaksiyon yok. Sadece güzel güzel oyuncu değişiklikleri var. Kweuke bütün maç boyu 2-3 defa topa dokunabildi" dedi.

Hasan Şaş'ın bu sözlerinden yaklaşık 10 dakika sonra Hasan Şaş'ın, "Nasıl gol atacaklar diye düşünüyorum" dediği Rizespor 4-3 galip geldi.

 

ETİKETLER

hasan şaşyorumrizesporgalatasarayhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24