Hasan Pulur oğlunu öperek uğurladı

T24 - Milliyet’in duayen yazarı Hasan Pulur, oğlu Korkut Pulur’u son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı.





Milliyet gazetesi yazarı, duayen gazeteci Hasan Pulur, kanser hastalığına yenilerek 53 yaşında hayata gözlerini yuman oğlu Korkut Pulur’u, gözyaşları içinde, tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan, iki çocuk babası Korkut Pulur’un tabutunun üzerine Fenerbahçe bayrağı örtüldü.



Hasan Pulur’un Doğan Dağıtım’a bağlı Dergi Planlama Pazarlama (DPP) Genel Müdürü olan oğlu Korkut Pulur için Levent Afet Yolal Camii’nde dün cenaze töreni düzenlendi. Törende, Korkut Pulur’un babası Hasan Pulur, kardeşi Bülent Pulur, yengesi Cemile Pulur, eşi Cavidan Pulur, çocukları Yonca ve Cem Pulur taziyeleri kabul etti.



Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, eski bakanlardan Mehmet Ağar, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, UEFA 1. Asbaşkanı Şenes Erzik, TGC Başkanı Orhan Erinç, Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Doğan Gazetecilik Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Mutlu ve Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci de törene katıldı.





Güçlükle ayakta durdu



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Genelkurmay 2. Başkanı Org. Arslan Güner, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve eşi Sema Doğan’ın da aralarında bulunduğu birçok kişi de törene çelenk gönderdi.

2007 yılında eşini kaybettikten sonra şimdi de oğlunun acısını yaşayan Hasan Pulur, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi.



Korkut Pulur’un ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sırasında helallik alınırken Hasan Pulur gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Pulur gözyaşları içinde, oğlunun üzerinde Fenerbahçe bayrağı bulunan tabutunu sarılarak öptü. Korkut Pulur kılınan cenaze namazı sonrası 2007 yılında vefat eden annesi Meral Pulur’un Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabrinin yanında toprağa verildi.









