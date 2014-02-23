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Hasan Palaz, 'baskı ve tehdit' iddiasını önce savcıya anlatmış

Böcek raporunda tahrifat yapması istendiğini öne süren, ancak Başbakanlık ve TÜBİTAK tarafından yalanlanan Hasan Palaz, yaşadıklarını önce savcıya anlatmış

23 Şubat 2014 20:30

Arzu Yıldız/Ankara

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisinde bulunan dinleme cihazına dair yazdığı rapora dair “Tahrifat yapmam istendi” diyen eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz’ın yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmadan önce savcıya anlattığı ortaya çıktı.

Palaz’ın “tehdit ve baskıya maruz kaldığını”, böcekle ilgili soruşturmayı yürüten savcı Hüseyin Şahin'e anlattığı öğrenildi. Palaz’ın kendisini tehdit eden kişilerin isimlerini ilettiği savcılık, baskı iddialarını araştırmak üzere ilgili raporu hazırlamak için Palaz’ın teknik destek aldığı kişinin de ifadesine başvurdu. Edinilen bilgiye göre bu kişi, “Baskı iddialarından haberi olmadığını” söyledi.

Palaz, yaptığı açıklamalardan birinde “Böcekle ilgili evrak tarafıma ‘kişiye özel’ ibaresiyle geldi. İlgili kısımları uzman olan bir arkadaşa hazırlattım. Ancak raporun tamamı benim tarafımdan derlenerek hazırlanmıştır” demişti.

T24’ün ulaştığı Hasan Palaz, konu hakkında şunları söyledi:

"Açıklamamda geçen hususları savcıya kapsamlı bir şekilde anlattım. Ancak sonuç alamayacağım izlenimine kapıldım. Bunun üzerine de kamuoyu ile paylaştım."

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