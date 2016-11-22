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Hasan Ocak dosyasına zaman aşımı; ailesi itirazda bulunacak

Hasan Ocak dosyasında, Veli Küçük, Hanefi Avcı, Korkut Eken şüpheli sıfatıyla dosyada yer alıyordu

22 Kasım 2016 18:27

Hülya Karabağlı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Mart’ta kaybolduktan 5 gün sonra Beykoz Ormanlarında ölü olarak bulunan Hasan Ocak davasının zaman aşımına girdiği gerekçesiyle kavuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Ocak ailesinde büyük üzüntü yaratan kararla ilgili ablası Maside Ocak, itirazda bulunacaklarını söyledi ve "Cezasızlığa izin vermeyeceğiz" dedi.

1980 faile meçhul davalarının da zaman aşımı kararı verildiğine dikkat çeken Maside Ocak mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Hasan Ocak davasında, Veli Küçük, Hanefi Avcı, Korkut Eken şüpheli sıfatıyla dosyada yer alıyordu.

Mehmet Ağar "Kaydu kuydu var mı" demişti

TBMM’de kurulan 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nda dinlenilen o dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, çok sayıda faili meçhul cinayete dikkat çekerek Hasan Ocak’ı sormuştu. Şeker, "Bunlardan birisi de Hasan Ocak, benim mahalleden komşumdu ve gözaltına alındı" dedi. Ocak’la ilgili ayrıntılı bilgiler veren Şeker’e Mehmet Ağar, "Gözaltına alınmış mı? Kaydı kuydu yok mu" diye sordu. Necdet Menzir’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığını da hatırlatan Ağar, "Haberimiz olan her türlü gayrikanuni hareketlere tabii ki mani oluruz, rahmetli Necdet Menzir de mani olurdu. Yani bundan başka somut bir örneğiniz var mı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kaybolan kimse?" demişti. 

 

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