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Hasan Hami Yıldırım da AKP'den istifa etti

Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen AKP'li Yıldırım, 'Bu karar kolay bir karar olmadı. Samimiyetle söylüyorum önemli hizmetleri olan bir iktidar partisinden ayrılıyorum' dedi

31 Aralık 2013 14:13

Dershane tartışması ile yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sürecinde 6 milletvekilinin istifa ettiği AKP’de, Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım da partisinden ayrıldığını açıkladı.

AKP’de bir istifa daha yaşandı. Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

AKP’de dershane tartışmalarının ardından Milletvekilleri İdris Bal ve Hakan Şükür görevinden ayrılmıştı.

İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet operasyonun ardından İdris Naim Şahin, Ertuğrul Günay, Erdal Kalkan, Haluk Özdalga partiden ayrılmıştı.

Operasyonda oğulları tutuklanan İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, bakanlık görevinden ayrılmıştı.

Soruşturmada oğlu gözaltına alınıp, daha sonra serbest bırakılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ise görevinden alınmıştı.

Hasan Hami Yıldırım'ın istifasından sonra AKP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 320'ye geriledi, bağımsız milletvekili sayısı da 12'ye yükseldi. Meclis'te CHP'nin 134, MHP'nin 52, BDP'nin 26, HDP'nin de 4 milletvekili bulunuyor.

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