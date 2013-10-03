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Hasan Ferit'in cenazesine izin çıkmadı

Hasan Ferit'in dedesi: Olumsuz cevap verdiler. Ama o bizim sorunumuz değil onların sorunu. Biz bildiğimizi yapacağız

03 Ekim 2013 03:16

Maltepe Gülsuyu'nda Pazar günü uyuşturucu çetesi tarafından vurularak hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik'in cenazesinin Gülsuyu'na götürülmesi için İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile yapılan görüşme olumsuz sonuçlandığı öğrenildi.
Vali Mutlu ile yapılan görüşme sonrası Armutlu 'ya gelen heyet üyelerinden Hasan Ferit Gedik’in dedesi Mustafa Meral açıklama yaptı.
Meral yaptığı açıklamada, “Biz cenazemizi Gülsuyu’na götüreceğiz dedik. Bize olumlu yanıt vermediler. Olumsuz cevap verdiler. Ama o bizim sorunumuz değil onların sorunu. Biz bildiğimizi yapacağız" Cenazenin ne zaman kalkacağı şeklindeki soruya ise Meral “Cenazemizi barikatlar kalktıktan sonra kaldıracağız. Gülsuyu'na götüreceğiz. Ondan sonra Gazi Mezarlığı'nda defnedeceğiz" dedi.

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