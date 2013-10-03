Hasan Ferit'in cenazesi Gazi Mahallesi'ne getirildi

Gülsuyu Mahallesi'de uyuşturucu çeteleri tarafından kurşunlanarak öldürülen Hasan Ferit Gedik'in cenazesi Gazi Mahallesi'ne getirildi. Cenazesi karşılayan binlerce kişi yolu trafiğe kapattı. Göstericiler sık sık slogan attı. Cenaze aracının Gazi Mahallesi'ne girişi sırasında yüzleri maskeli 4 kişi ellerindeki biri kalaşnikof ve 3 pompalı tüfekle havaya ateş etti.

İsmet Paşa Caddesi üzerinde yürüyen yüzlerce kişi, Hasan Teyfik Gedik'in cenazesini toprağa vermek için Gazi Mezarlığı'na götürdü. Polis Gazi Polis Merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. İsmet Paşa Caddesi üzerinde yürüyen yüzlerce kişi, Hasan Teyfik Gedik'in cenazesini toprağa vermek için Gazi Mezarlığı'na götürdü. Polis Gazi Polis Merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Maltepe Gülsuyu mahallesinde açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik'in cenazesi Armutlu'daki törenin ardından Gülsuyu'na getirildi. 3 bin kişinin katıldığı anma töreninde, Gedik'in vurulduğu yere çiçekler bırakıldı.

Armutlu'daki Boğaziçi Cem Evi Gasilhanesinde tutulan cenazenin Gülsuyu'na gitmesine İstanbul Valiliği bugün izin verdi. Cenaze Armutlu'dan konvoy eşliğinde Gülsuyu Mahallesine getirildi. Adı mahalleli tarafından 'Hasan Ferit Gedik' meydanı olarak değiştirilen yerde Gedik için tören yapıldı, helallik istendi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı anmanın ardından Hasan Ferit Gedik'in vurulduğu yere yürüyüş yapıldı. Gedik'in cenazesi omuzlarda taşınarak vurulduğu yere getirildi. Gedik'in vurulduğu yere çiçekler atıldı. Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Gedik oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü. Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Gazi Mahallesine götürüldü. Mahalle çevresinde güvenlik önlemi alan polis yürüyüşü uzaktan izledi. Gülsuyu'ndaki törene CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de katıldı.

Cenaze 3 gündür bekletiliyordu

Pazar akşamı Gülsuyu'nda 'uyuşturucu çetelerine karşı' yapılan yürüyüşün ardından göstericilere açılan ateşte hayatını kaybeden 21 yaşındaki Hasan Ferit Gedik'in cenazesi pazartesi gününden bu yana Armutlu'daki cemevinde bekletiliyordu. Ailesi ve arkadaşlarının Gedik'in hayatını kaybettiği Gülsuyu Mahallesi'nde bir anma töreni yapma talebine İstanbul Valiliği, "yeniden olay çıkabileceği" endişesiyle izin vermemiş ve polis Küçükarmutlu çıkışına barikat kurarak cenazenin mahalleden çıkarılmasına engel olmuştu.

Babasına tekrar izin çıktı

Hasan Ferit Gedik'in cezaevinde olan babasına da oğlunun cenaze törenine katılması için ikinci kez izin verildi ve baba İbrahim Gedik Bolu Cezaevi'nden cenazeye katılmak üzere yola çıktı. İbrahim Gedik'in akşamüstü saatlerinde Hasan Ferit'in toprağa verileceği Gazi Mahallesi'nde olması bekleniyor.

Baba İbrahim Gedik Pazartesi günü de cezaevinden Armutlu'ya getirilmiş ancak cenaze defnedilemediği için üzüntüyle geri dönmüştü.