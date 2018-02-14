Hasan Ferit Gedik davasında karar çıktı

İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Gülsuyu Mahallesi'nde 2013 yılının Eylül ayında mahallede uyuşturucu satıcılarına karşı yapılan protesto yürüyüşü sırasında Hasan Ferit Gedik'in ateş açılarak öldürülmesi ve çok sayıda kişinin de yaralanmasına ilişkin davanın bugün görülen duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, 35 sanıklı davada 3 sanığı 'kasten öldürme' suçundan 25'şer yıl hapse çarptırdı.

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, 5'i tutuklu 15 sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Şahin Eren, Hakan Taşhan ve Doğukan Çepni'yi, Hasan Ferit Gedik'i öldürdükleri gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanıkların yargılama aşamasındaki davranışlarını dikkate alarak, cezayı yirmi beşer yıla indirdi.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde 30 Eylül 2013'te gösteri yapan gruba silahla ateş açılması sonucu, Hasan Ferit Gedik hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, 5'i tutuklu 35 sanığın 11 ile 269 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilmişti.