Hasan Ferit Gedik cinayeti şüphelilerine operasyon: 25 gözaltı

İstanbul Gülsuyu'nda, Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesi olayına karıştıkları öne sürülen 25 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyeti Başsavcılığı, İstanbul Gülsuyu’nda 2013 yılında Hasan Ferit Gedik’in öldürüldüğü olaylarla alakalı olduğu öne sürülen iki ayrı grubu yönelik operasyon başlattı. Savcılık, 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Temmuz’da düzenlenen baskınlarda, 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ‘öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti, sahte içki üretimi ve ticareti, kasten yaralama, silahla tehdit’ gibi suçlardan kaydı olduğu açıklandı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 9 adet pompalı tüfek, 160 adet kartuş, 12 adet tabanca, 270 adet fişek, 300 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet balistik yelek, 1 adet elektroşok cihazı, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, yaklaşık 55 bin TL nakit para ve 1 adet adet gizli kamera cihazı, sahte içki imal etmek için kullanılan maddeler, sahte TAPDK bandrolleri, şişelenmiş satışa hazır sahte içki şişeleri bulunduğu bilgisi verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 23’ü emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.(DHA)