Hasan Ferit Gedik cinayeti sanıkları: Afrin'de savaşmaya hazırız

Hasan Ferit Gedik’i öldürmekten ve başka suçlardan açılan “çete davasında” yargılanan 15 sanık, Cumhurbaşkanına mektup yazdı. Mektupta “Cezaevlerinde emirlerinizi bekleyen, Afrin’de savaşmaya hazır neferleriniz var” ifadeleri yer aldı.

Hasan Ferit Gedik’in öldürülmesi de dahil birçok suçtan yargılanan, organize suç örgütü kurup yönetmekle suçlanan 15 tutuklu sanıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Arapça alfabeyle yazılmış “Bismillahirrahmanirrahim” ile başlayan mektup yazıldı. Mektupta, “Afrin’de savaşmaya hazır olduklarını” belirttiler.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre, Maltepe Cezaevi’nde, E-9 koğuşunda bulunan 15 sanığın imzasının bulunduğu mektupta, Erdoğan’ın “emirlerini bekledikleri” ifade ediliyor.

Mektup, “Sefer bizim, zafer Allah’ındır” diye bitiyor.

Mektubun tamamı şöyle:

“TC Cumhurbaşkanlığına,

Mübarek dinimizin kutlu mücadelesini veren Sayın Cumhurreisimiz,

Bizler Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Gülsuyu olayları davasında 40’a yakın DHKP-C, PKK, MLKP, KCK militanını yargılamaktan yargılanan insanlarız. Bu militanların içerisinde Alman vatandaşı olan Sven Kauler isimli hain de vardır. Bunların hepsi devletimizin hainler listesinde kayıtlıdır.

Sayın devlet büyüğümüz ve başkomutanımız,

“Sizin de cezaevlerinde emirlerinizi bekleyen ak değil ama kara da olmayan, şehadet şerbetine susamış, bir emriniz ile Afrin’de ve tüm hain yuvalarında savaşmaya hazır olan neferlerinizin olduğunu bilmenizi isteriz. Bir emrinizi bekliyoruz. Tuzak kuranların en hayırlısı olan Rabbimizin her daim yar ve yardımcınız olmasını dileriz. Sefer bizim, zafer Allah’ındır. Saygılarımızla.”