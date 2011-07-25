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HASAN ERDOĞAN, YÜCE DİVAN'DA YARGILANACAK  ANKARA (A.A)

25 Temmuz 2011 21:01

-HASAN ERDOĞAN, YÜCE DİVAN'DA YARGILANACAK  ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Yargıtay Başkanlar Kurulu, Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu'nun, yüksek yargıda rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmada adı geçen eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan'ı Yüce Divan'a gönderme kararına yaptığı itirazı reddetti. Erdoğan, rüşvet alarak karar verdiği iddiaları kapsamında Yüce Divan'da yargılanacak.  İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ile CNR Fuarcılık arasındaki bir davada rüşvet verildiği iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmada, aralarında İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş ile eski 12. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Oskay'ın bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Ancak eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan'ın soruşturması, suç tarihinde görevi başında bulunması nedeniyle Yargıtay'ca yürütülüyordu.  Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu, Erdoğan hakkındaki ön soruşturmayı yürütmesi için Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Osman Yaşar'ı görevlendirmişti. Yaşar, Erdoğan'ın rüşvet iddialarından yargılanması yönünde raporunu Başkanlık Kurulu'na sundu. Dönemin Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker başkanlığındaki 1. Başkanlık Kurulu, Erdoğan hakkındaki iddiaların görevi sırasında işlenen bir suç olduğu sonucuna vararak, Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmasına karar vermişti.  Hasan Erdoğan, 1. Başkanlık Kurulu kararına karşı daire başkanlarından oluşan Başkanlar Kurulu'na itiraz etti. Başkanlar Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Hasan Erdoğan'ın itirazını reddetti. Başkanlar Kurulu'nun kararı, kesin hüküm taşıyor. Erdoğan, rüşvet alarak karar verdiği iddiaları kapsamında Yüce Divan'da yargılanacak.  Yüce Divan'da, savcılık makamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil yer alacak.

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