Hasan Cemal'den Akit'e: Alçakça iftiralarınızın hesabını yargıda vereceksiniz; özgürlük ve hukuk mücadelemde beni korkutamazsınız!

T24 Haber Merkezi

T24 yazarı Hasan Cemal, kurucu başkanı olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 hakkında asılsız iddialar öne süren ve kendisinin yurt dışında yaşadığını iddia eden Akit gazetesine “Hakkımdaki alçakça iftira ve korkunç yalanların hesabını yargıda vereceksiniz. Firari değilim, Çağlayan’dan, savcıya verdiğim bir ifadeden şimdi çıktım. Özgürlük ve hukuk mücadelemde beni korkutamazsınız!" yanıtını verdi.

Akit, bugün “Hainliği böyle beslemişler” başlığı ve Mustafa Durmaz imzasıyla manşetten yaptığı yayında "Hasan Cemal hakkında FETÖ’nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunduğunu" iddia etti. Yayında İstanbul'da yaşayan Hasan Cemal'in "yurt dışında firari bir hayat sürdüğü" öne sürüldü.

TIKLAYIN - Avukat Fikret İlkiz: Hasan Cemal hakkında ‘yakalama kararı'nı, bunu iddia eden gazeteciye sorsunlar!

Cemal de söz konusu gerçek dışı iddialara sosyal medya hesabı Twitter’dan cevap verdi.

Cemal, şu mesajı paylaştı:

“Akit’e: Hakkımdaki alçakça iftira ve korkunç yalanların hesabını yargıda vereceksiniz. Firari değilim, Çağlayan’dan, savcıya verdiğim bir ifadeden şimdi çıktım. Yazılarıma bir ay ara verdiğimi de dün Twitter’dan duyurmuştum. Özgürlük ve hukuk mücadelemde beni korkutamazsınız!”

Suç duyurusu

T24 ve Hasan Cemal’in avukatı Fikret İlkiz, Akit’in gerçek dışı iddiaları için yargıya başvurarak suç duyurusunda bulunacak.

Akit'in bugünkü (6 Aralık 2018) yayını şöyleydi:

Batılı devletlerin, terör yandaşlığı yapan satılık kalemleri kirli paralarıyla beslediği ortaya çıktı. FETÖ ve PKK başta olmak üzere birçok terör örgütünün sözcülüğünü üstlenen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Hasan Cemal’in kuruculuğunu üstlendiği Bağımsız Gazeteciler Platformu’nun maddi kaynaklarının yüzde 80 oranında Batılı ülkelerce finanse edildiği öğrenildi. Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalarda bilinen Bağımsız Gazeteciler Platformu’nu desteleyenler arasında Batılı konsoloslukların ve büyükelçiliklerin olduğu belirlendi. Firari Hasan Cemal’in yönetiminde olan Bağımsız Gazeteciler Platformu’na destekleyenler arasından Alman Danışmanlık Şirketi Niras, ABD menşeli Ulusal Demokrasi Vakfı, Norveç Büyükelçiliği, İsveç Başkonsolosluğu, ve Guardian Foundation’un olduğu kaydedildi. 17/25 Aralık kumpasından sonra söz konusu kuruluşlardan, Bağımsız Gazeteciler Cemiyetine yaklaşık 1 buçuk milyon TL para aktarıldığı saptandı.

Almanlar baş rolde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gelişen Türkiye’yi hazmedemeyen Batılı ülkeler, ülkemizden devşirdikleri yerli iş birlikçilerini finanse ederek ayağımıza çelme takmaya devam ediyor. Terörün ve kaosun merkezi Batı, FETÖ’nün milli iradeye ilk darbe girişimi olan 17/25 Aralık kumpasından sonra terör yandaşı gazetecilere kol kanat germiş. Gazetecilik mesleğini ideolojik saplantılarına alet eden ve 17/25 Aralık’tan sonra FETÖ’nün sözcüsü gibi davrananHasan Cemal’in kurucusu olduğu Bağımsız Gazeteciler Platformu, Batılı ülkeler eliyle semirtilmiş. Almanya’nın önemli danışmanlık firmalarından biri olan Niras 423 bin TL yardım yaparak, Bağımsız Gazeteciler Platformu’na adeta can suyu olmuş. Türkiye’nin teröre karşı en kararlı tutumunu sergilediği bir dönemde, kiralık kalemleriyle ülkemizin bağrını deşenler, ABD’den de gerekli desteği almış.

Para konsolosluktan

ABD menşeli Ulusal Demokrasi Vakfı, Bağımsız Gazeteciler Platformu’na 265 bin Türk Lirası para aktarmış. Söz konusu vakfın birçok ülkede, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunduğu da biliniyor. Yine ABD kökenli Guardian Foundation isimli vakıf, 251 bin TL gibi büyük bir rakamı Cemal’e destek için hibe etmiş. Türkiye’ye yönelik karalama kampanyalarında en önde yer alan Bağımsız Gazeteciler Platformu, Norveç Büyükelçiliği’nden 127 bin TL, İsveç Başkonsolosluğu’ndan ise 110 bin TL finansman desteği almış.

“Erdoğan darbesi” diyecek kadar alçaldı!

FETÖ’nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılanHasan Cemal, yurt dışında firari bir hayat sürüyor. Darbelerin kitabını yazan Hasan Cemal son yıllarda Fetullahçı Terör Örgütü medyası ile birlikte hareket ediyordu. 17/25 Aralık darbesinden bu yana FETÖ tarafından finanse edilen haber sitelerinde köşe yazan Hasan Cemal, Gülen medyasının da vazgeçilmez isimlerindendi. Gülen örgütüne övgüler yağdırır, seçilmiş Cumhurbaşkanı’na hakaret ederdi. Önce 15 Temmuz darbesini göstermelik olarak kınadı ama FETÖ cuntası hakkında bir cümle kurmak aklına gelmedi. Kapatılan ve yayın hayatını durduran FETÖmedyasının ardından ağıtlar yakan Hasan Cemal 240 kişinin şehit olduğu bu kanlı darbe girişimine “Erdoğan Darbesi” diyecek kadar alçaklaştı!