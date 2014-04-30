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Hasan Cemal ve İsmail Saymaz, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün 'basın kahramanları' listesinde

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün 2014 yılına ait '100 basın kahramanı' listesinde Türkiye'den Hasan Cemal ve İsmail Saymaz yer aldı

30 Nisan 2014 01:56

T24 yazarı Hasan Cemal  ve Radikal gazetesi muhabiri İsmail Saymaz, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün 2014 yılına ait "100 basın kahramanı" (lnformation Heroes) listesinde de yer aldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), tarafından bugün yapılan açıklama ilan edilen listede, 65 ayrı ülkeden 100 ‘basın kahramanı’ bulunuyor. 

Kamboçya, Pakistan, İran, Rusya, Çin, Eritre, Azerbaycan, Vietnam, Belarus, Bahreyn gibi, medya üzerinde yoğun devlet baskısının hissedildiği ülkelerden pek çok gazetecinin yer aldığı listede, Wikileaks belgelerinin yayınlanmasını sağlayarak ABD hükümetinin hedefi haline gelen ve halen, sığındığı Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nde yaşamını sürdüren Julian Assange da yer aldı. 

RSF tarafından “100 Basın Kahramanı” listesini tanıtmak için hazırlanan broşürde, Hasan Cemal hakkında Milliyet gazetesinde İmralı tutanaklarının yayınlamasının ardından Başbakan Erdoğan’ın “batsın gazeteciliğiniz” sözleri ile kendisini hedef aldığı belirtildi. Broşürde “tabuları kırmaya alışkın bir isim” olarak nitelenen Cemal’in, Kandil’de Murat Karayılan ve çekilen PKK’lılarla röportaj yaptığı hatırlatıldı. RSF ayrıca, Hasan Cemal’in 2012 yılında yayımlanan “1915: Ermeni Soykırımı” kitabının çok satanlar listesine girmesinin Türkiye toplumunun değişmekte olduğunun kanıtı olduğunu belirtti.

RSF’nin broşüründe, Radikal gazetesi muhabiri İsmail Saymaz’ın yaptığı haberlerle, geçtiğimiz yıl Eskişehir’deki Gezi Parkı protestoları sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın katil zanlılarının yargı önüne çıkarılmasına katkı sağladığı belirtildi. RSF bülteninde, devlet yetkililerin, olaya ilişkin görüntüler ortaya çıkmadan önce, “Ali İsmail’i arkadaşları öldürmüş olabilir” dediği hatırlatılarak, İsmail Saymaz’ın haberleriyle birlikte gerçeğin açığa çıkmasından sonra da Eskişehir Valisi’nin İsmail Saymaz’ı ‘tehdit ettiği’ ifade edildi. 

Hasan Cemal ve İsmail Saymaz'ın 2014’ün 100 Basın Kahramanı arasında gösteren RSF bülteninde, canlı bir medya görüntüsüne rağmen Türkiye ’de bağımsız gazetecilik konusunda sorunlar yaşandığı ve basın üzerinde bir hükümet baskısının olduğu belirtilerek, 2013 yılında 131 gazetecinin işten çıkarıldığı veya istifaya zorlandığı ifadeleri yer aldı.

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