Hasan Cemal Türkiye Yayıncılar Birliği'nin Düşünce ve İfade Özgürlüğü ödülünü aldı

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin 2016 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü'nün sahipleri T24 yazarı ve P24 Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal, Kırşehir’de yakılan Gül Kitabevi’nin sahipleri Eşref Odabaşı ve Sait Akıllı ile Alfa/Everest Yayınları oldu.

CVK Park Bosphorus Hotel’de düzenlenen törende ödülünü Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal’in elinden alan Hasan Cemal, teşekkür konuşmasında “Cumhurbaşkanı’nın 'Anayasa Mahkemesi’nin kararını tanımıyorum, saygı duymuyorum’ açıklaması yaptığı, yerel mahkemeye ‘Direnin kardeşim’ dediği bir ülkede, ne ifade özgürlüğü ne de demokrasi olur. Ama ifade ve düşünce özgürlüğü ile demokrasi mücadelemiz devam edecek” dedi.

"12 Eylül'le 12 Mart'la aynı"

Hasan Cemal’in ödül törenindeki konuşmasında şunları söyledi:

"47 yıllık gazeteciyim. Hayatımda hiç başka bir iş yapmadım. Bunca yıl içinde yolum hapse hiç düşmedi ama mahkemelerden de kurtulamadım. Dün Twitter'da bana ve Cengiz Çandar’a küfürler edildi. Küfürler, bir eve yapılan baskında ele geçirilen bombalar, silahların yanında benim Kürdistan Günlükleri kitabım ve Cengiz Çandar’ın Mezopotamya Ekspresi kitabının da teşhir edilmesi nedeniyle edildi. 12 Eylül döneminin böyle uygulamaları oluyordu. 12 Mart’ta da yöneticisi olduğum derginin önüne kamyon çekip bütün sayılarını toplamış ve yakmışlardı. Bugün hâlâ aynı uygulamaları görüyoruz."

Gül Kitabevi'nin sahibi ödülü

Gezi'de yaşamını yitirenlere adadı

Gül Kitabevi’nin sahibi Eşref Odabaşı, ödülü Gezi eylemlerinde yaşamını yitirenlere, gazetecilik yaptığı için hapse girenlere ve Güneydoğu'daki çatışmalarda yaşamını yitirenlere adadığını söyledi.

Hasan Cemal’in toplatma kararı çıkarılan "Delila - Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri" kitabının yayıncısı da olan Everest Yayınları’nın direktörü Cem İleri de, yayımladıkları tüm kitapların tamamının arkasında olduklarını “7 bin kitaplık külliyatın tamamının arkasındayız” sözleriyle ifade etti.