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Yaşam

Hasan Cemal, Sosyal Medya Ödülleri'ne aday gösterildi

Bilişim Teknolojileri Zirvesi kapsamında düzenlenen Sosyal Medya Ödülleri'ne T24 yazarı Hasan Cemal 'yazar' kategorisinde aday gösterildi

10 Kasım 2014 17:48

Turkcell Süperonline sponsorluğunda düzenlenen Sosyal Medya Ödülleri’nde T24 yazarı, gazeteci Hasan Cemal de “yazar” kategorisinde aday gösterildi.

Bilişim Teknolojileri Zirvesi içerisinde yer alan Sosyal Medya Ödülleri, her yıl zirvenin son akşamı sahipleriyle buluşmakta.

Bu yıl 6 Aralık Cumartesi akşamı İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi’nde gerçekleşecek olan Sosyal Medya Ödülleri, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin yanı sıra kurumsal kategorilerde aday olan firma ve ajans yetkililerini ağırlayacak.

15 kategoride 75 adayın yarıştığı ödüllerde T24 yazarı Hasan Cemal de “Yazar” kategorisinde aday gösterildi.

Diğer adaylar:

Erkek oyuncu: Ahmet Kural, Ahmet Mümtaz Taylan, Burak Özçivit, Çağatay Ulusoy ve Levent Üzümcü

Kadın oyuncu: Demet Evgar, Ezgi Mola, Gonca Vuslateri, Özge Özpirinççi, Serenay Sarıkaya

Kadın müzik: Bengü, Demet Akalın, Gülşen, Nil Karaibrahimgil, Sertab Erener

Erkek müzik: Halil Sezai, Hayko Cepkin, Murat Dalkılıç, Soner Sarıkabadayı, Yalın

Mizah: Ata Demirer, Cem Yılmaz, Erdil Yaşaroğlu, Kaan Sezyum, Tolga Çevik

Medya: Hülya Avşar, İzzet Çapa, Mesut Yar, Okan Bayülgen, Yılmaz Erdoğan

Yazar: Ece Temelkuran, Emre Tuncer, Enver Aysever, Hasan Cemal, Yekta Kopan

Gazeteci: Ahmet Hakan, Banu Güven, Cüneyt Özdemir, Fatih Portakal, Uğur Dündar

Bireysel Blog: Buse Terim, Çizenbayan, Martisa, Mehmet Tez, Pink Freud

Politikacı: Mansur Yavaş, Muharrem İnce, Sırrı Süreyya Önder, Şafak Pavey, Şamil Tayyar

SM ünlüsü: İstiklal Akarsu, Nafer Ermiş, Odun Herif, Taci Kalkavan, Ziya Turp

En popüler kullanıcı: Alp Kırşan, Ayşe Özyılmazer, Ceyhun Yılmaz, Ece Erken, Saba Tümer

Youtube: Bikafalar, Evetnesöylüyorduk, Sebi bebi, Turkweb TV, Webtekno

Müzik grubu: Duman, Kolpa, Leyla the Band, Model, Mor ve Ötesi

Sporcu: Demba Ba, Dirk Kuyt, Muslera, Naz Aydemir, Olcay Şahan.

 

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