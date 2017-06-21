Hasan Cemal: Kılıçdaroğlu'na "Edirne'ye kadar yürü" teklifinde bulunmadım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" yedinci gününe girdi. Kılıçdaroğlu bugün yürüyüşe başlamadan önce Fox TV'de soruları yanıtladı. CHP lideri kendisine sorulan "T24 yazarı Hasan Cemal'in bir önerisi olmuş. Yürüyüş Edirne'ye kadar uzayacak mı?" sorusuna, "Böyle bir hazırlığımız yok" diyerek yanıt verdi. Öte yandan Cemal ise Twitter üzerinden açıklama yaparak, "Kılıçdaroğlu'yla Edirne konuşmadım, kendisine bu konuda bir sorum da, bir teklifim de olmadı" dedi.

CHP liderinin, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'ne kadar yürüyerek tutuklu HDP milletvekilleri için de dayanışma göstermesi gündeme gelmişti. Demirtaş, Edirne'deki cezaevinde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunuyor.

Cemal'in attığı tweet şöyle: