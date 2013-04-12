T24 LogoT24 Logo
Özel Dosya

Hasan Cemal: İyi ki internet gazeteciliği var, görüşlerimi özgürce yazabileceğim

Bir kez daha yollara düşen Hasan Cemal: Barış süreciyle ilgili olarak Güneydoğu'dan bütün görüşleri toplayıp, T24'te yansıtmaya çalışacağım

12 Nisan 2013 22:16

 

Kıdemli gazeteci Hasan Cemal, T24'te 15 Nisan Pazartesi günü yayımlanmaya başlayacak "Barış Sürecinde Güneydoğu Notları" başlıklı dizi röportaj için 1,5 ay önce Milliyet'teki köşesi kapatıldıktan sonra ilk kez konuştu.

SKYTÜRK 360'ta Murat Sabuncu ve T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın sunduğu "Gündem ve Ekonomi" programında yayınlanan açıklamasında "İyi ki internet var, iyi ki internet gazeteciliği var" görüşünü dile getiren Cemal, "Ben de orada çözüm süreci ile ilgili düşüncelerimi anlatmak için yeni bir imkân kazanmış oluyorum" dedi. "Uzunca bir süreden sonra yeniden barış arayışı için yollara düşüyorum" diyen Cemal, KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan'la yaptığı ve 24 Mart'ta T24'te yayımlanan Kandil röportajından sonra "Güneydoğu sokaklarındaki insanların neler düşündüğüne, nabızlarının nasıl attığına özellikle kulak vereceğini" söyledi.

Güneydoğu notlarının yanı sıra T24'teki "canlı blog"unda ve Twitter'daki @HSNCML adlı resmi hesabında gezi boyunca fotoğraflar ve izlenimlerini paylaşacak olan Hasan Cemal'in açıklaması şöyle:

 

'Herkes elini taşın altına sokmalı'

 

Türkiye çok kritik bir dönemden geçiyor. Ve en yakıcı, en büyük sorunu ile ilgili olarak Türkiye'nin barışını aramaya başladığı bir dönem bu.

Herkesin bu barış sürecinde elini taşın altına sokması, sorumluluk yüklenmesi gerekir, diye düşünüyorum. Ve bir gazeteci olarak, bu en yakıcı sorunu, Kürt sorununu, PKK'yı çok uzun yıllardan beri izleyen bir gazeteci olarak, bir süredir gazetemde yazamamaya başladım.

Ve şimdi uzunca bir süreden sonra yeniden bu barış arayışı için yollara düşüyorum. Daha önce Kandil'e gittikten sonra, bu kez de Güneydoğu'da dolaşmaya başlayacağım ve izlenimlerimi T24'te, internette yazmaya başlayacağım.  

 

'İyi ki internet var, iyi ki internet gazeteciliği var' 

 
Şunu da söylemek istiyorum; iyi ki internet var. Çünkü ben de orada yazabiliyor olmak, çözüm süreci ile düşüncelerimi anlatmak için yeni bir imkan kazanmış oluyorum. Bu  beni çok sevindirdi. Doğrusunu isterseniz, "İyi ki internet var, iyi ki internet gazeteciliği var" diyorum. 
Bir gazeteci olarak, barış arayışı konusunda Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Cizre'de, Uludere'de, Viranşehir'de, Kızıltepe'de, Şemdinli'de, Yüksekova'da sokaktaki insanlar ne düşünüyor, nabızları nasıl atıyor, özellikle bunlara kulak vereceğim. Ve bu izlenimlerimi yazmaya çalışacağım. 
 

'Barış ipine sarılmak gerekir' 

 
Türkiye'de artık barış olgunlaşmıştır. Barışın olgunlaşması demek, bu işin silahla çözülemeyeceğinin anlaşılmış olması demektir. Elbette, bu süreç sancılı, inişli çıkışlı bir süreç olacaktır. Ama ben, bu barış sürecinden tümüyle geri dönülmesinin imkânsız olduğuna inanıyorum. Barış olgunlaşmıştır, barış ipine de sarılmak gerekir. 
 

'Görüşlerimi özgürce yazma imkânına sahip olacağım'

 
Ve ben, barış süreciyle ilgili olarak Güneydoğu'dan bütün görüşleri toplayıp, T24'te önümüzdeki Pazartesi günü ile birlikte yansıtmaya çalışacağım.
Dediğim gibi, iyi ki internet var. Çünkü ben de görüşlerimi orada özgürce yazma imkanına sahip olacağım. 
 
İşte Hasan Cemal'in SKYTURK360'ta yayınlanan videosu: 
 
 
 

ETİKETLER

hasan cemalgüneydoğu notlarıilk konuşmat24milliyetviranşehirhakkaridiyarbakırinternet gazeteciliği

İlgili Haberler

Hasan Cemal'in Güneydoğu Notları T24'te başlıyor

Hasan Cemal, Murat Karayılan'la Kandil'deki söyleşisinin ardından kanaat önderleri, siyasetçiler ve vatandaşlarla görüşmelerini kayda geçireceği Güneydoğu gezisine başlıyor

Hasan Cemal, @HSNCML resmi hesabıyla Twitter'da!

Hasan Cemal, 'Barış Sürecinde Güneydoğu Notları' adlı yazı dizisinde anlık gelişmeleri aktarmak için de kullanacağı resmi Twitter hesabını açtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24